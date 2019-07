Liderul PNL Zalău a demisionat

Preşedintele PNL Zalău, Radu Căpâlnaşiu, a demisionat din funcţie şi a renunţat şi la mandatul de consilier judeţean, după rezultatele slabe de la alegerile europarlamentare ale filialei locale, susţinând că este nevoie de forţe proaspete şi de un suflu nou în politica locală. Preşedintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, a declarat, vineri, că în locul lui Radu Căpâlnaşiu a fost numit ca interimar preşedintele Organizaţiei de Tineret a PNL Zalău, Mihai Crişan.

“Am făcut o evaluare a tot ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 26 mai, iar la finalul acestui proces ne-am întâlnit în Biroul Judeţean al PNL Sălaj şi am luat câteva decizii. Am luat act de demisia domnului Radu Căpâlnaşiu din funcţia de preşedinte al PNL Zalău (…) Rezultatul de la europarlamentare, de 17%, nu a fost bun pentru PNL Zalău şi am considerat necesar să trecem într-o altă etapă de dezvoltare, astfel încât PNL să câştige următoarele trei tipuri de alegeri”, a spus Bode. “În cadrul Biroului Judeţean s-a mai dispus un proces de restructurare, de primenire, a 11 organizaţii comunale care nu s-au comportat cum ar fi trebuit la alegerile pentru PE”, adaugă el.