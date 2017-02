Liderii PSD și ALDE au semnat un nou protocol de colaborare

Liderii ALDE au solicitat încheierea unui nou protocol de colaborare care să fixeze o procedură de luare de a deciziilor în cadrul coaliţiei de guvernare, care să echivaleze cu luarea la cunoştinţă şi semnarea acestor eventuale decizii care, în caz contrar, ar fi lovite de nulitate.

Dragnea, Tăriceanu şi Contantin au părăsit, luni, plenul reunit al celor două Camere pentru a merge în biroul preşedintelui Camerei, Liviu Dragnea, şi a discuta pe marginea acestui protocol, la cererea ALDE, scrie Mediafax.

Cererea ALDE ar avea la bază modul în care s-a luat decizia de a trece prin guvern OUG privind Justiţia, abrogată ulterior ca urmare a protestelor masive.

În acest moment, PSD şi ALDE funcţionează în baza unui protocol de colaborare încheiat după alegerile parlamentare care stipulează susţinerea Guvernului.

Constantin: Vom avea un regulament de funcţionare a coaliţiei, cu procese verbale semnate

Vicepremierul Daniel Constantin, co-preşedinte ALDE, a declarat, luni, că a fost agreat un regulament de funcţionare a coaliţiei de guvernare, care va stipula modul de luare de deciziilor şi care va implica procese verbale semnate, în baza cărora se va acţiona în guvern şi Legislativ.

„Am avut o discuţie cu domnii Dragnea şi Tăriceanu pe marginea nu a unui protocol, ci a unui regulament de funcţionare a coaliţiei de guvernare. Eu şi o parte din colegii din ALDE am simţit nevoia să avem aşternut pe o hărtie un regulament prin care să spunem foarte clar cum se întâlneşte coaliţia de guvernare, din cine este formată, cum se iau deciziile, cine semnează procesele verbale pe baza cărora acţionăm la nivelul Legislativului şi al actului de guvernare. Am agreat toate aceste aspecte”, a spus Constantin, după o şedinţă a coaliţiei de guvernare desfăşurată în paralel cu şedinţa de plen în care se dezbate bugetul pe 2017.

Întrebat de ce este nevoie de procese verbale şi dacă nu este de ajuns cuvântul pe care şi-l dau liderii coaliţiei, Constantin a răspuns: „De cele mai multe ori coaliţiile au funcţionat când toate aceste lucruri au fost bine puse la punct, scrise, când n-a fost loc de interpretări”.

„E un lucru pe care l-am agreat de foarte mult timp, dar nu a fost timpul necesar să-l punem pe hârtie”, a continuat Constantin.

Întrebat dacă el personal sau ALDE au fost consultaţi în privinţa adoptării OUG 13 privind Codurile, Constantin a evitat să răspundă.

„Eu cred că nu are rost să ne mai uităm în urmă, trebuie să ne uităm înainte. Nu vreau să mă mai uit în urmă, vreau să fim constructivi”, a conchis Constantin.

Întrebat dacă trebuie ca cineva să-şi asume răspunederea pentru situaţia creată, Constantin a precizat: „S-a cerut, cred că se va întâmpla”.

Dragne: În USL discutam şi uitam

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni că procesele-verbale ale şedinţelor coaliţiei de guvernare PSD-ALDE sunt necesare şi au fost instituite printr-un regulament aprobat în cursul zilei întrucât în USL au existat multe întâlniri în care se discuta iar, după câteva luni, se uita.

”E important să avem în acest regulament două chestiuni la care am ţinut toţi şi anume să ne vedem săptămânal (…) şi să existe după fiecare întâlnire un mini proces verbal, o minută, şi am ţinut mult la asta pentru că în USL am avut multe întâlniri care după câteva luni de zile o parte din ce se discuta acolo era uitat. Şi e bine şi pentru memoria instituţional”, a spus Dragnea.

PSD şi ALDE au agreat luni un regulament în care se stipulează că forul de conducere al coaliţiei este compus din câte 5 reprezentanţi ai fiecărui partid.

”Decidem azi – mâine care sunt cei cinci. Nu e obligatoriu să fie pe veci aceleaşi persoane, depinde de teme. Premierul Grindeanu va face parte, e normal”, a precizat liderul PSD.

În regulament se mai prevede că deciziile coaliţiei sunt luate de forul de conducere, iar reuniunile vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de cei trei preşedinţi.

”Orice decizie luată, fără a fi trecută în procesele verbale şi nesemnată de cei trei preşedinţi, este lovită de nulitate”, se arată în document.

Grindeanu va face parte din forul de conducere al coaliției PSD-ALDE

Premierul Sorin Grindeanu va face parte din forul de conducere al coaliției PSD – ALDE, potrivit regulamentului semnat luni de liderii coaliției Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin.

„Deocamdată facem un pas important — acest regulament. Eu o să fac parte, conform noului regulament al coaliției, din acel for de conducere”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă și alți miniștri vor face parte din acest for, el a arătat că s-a referit doar la persoana sa, fără a da alte detalii.

Deciziile coaliției de guvernare sunt luate de forul de conducere al acesteia în cadrul unor reuniuni și vor fi consemnate într-un proces verbal, se arată în Regulamentul de funcționare a coaliției de guvernare, care asigură legitimitatea tuturor acțiunilor politice și guvernamentale promovate de partidele din cadrul coaliției.

„Deciziile coaliției sunt obligatorii pentru toate organizațiile partidelor semnatare și pentru toate persoanele susținute în funcții publice de către acestea. Forul de conducere al coaliției este compus din câte cinci reprezentanți ai fiecărui partid. Procesele verbale de ședință sunt semnate de cei trei președinți, președintele PSD, respectiv copreședinții ALDE. Orice decizie luată, fără a fi trecută în procesele verbale și nesemnate de cei trei, este lovită de nulitate”, se precizează în document.

Regulamentul urmărește o asumare comună a prevederilor programului de guvernare și a aplicării lor, prin consens și în dezbateri în cadrul coaliției de guvernare.

Obiectivul principal al documentului este asigurarea unei guvernări responsabile și transparente.