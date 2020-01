Liderii partidelor parlamentare anunță planurile pentru noul an

Și fac bilanțul – pozitiv sau negativ – privind cele întâmplate în 2019

La cumpăna dintre doi ani electorali, principalii lideri politici au ținut să facă în mesajele lor de Anul Nou bilanțuri pentru 2019 și să anunțe direcții de acțiune pentru anul 2020.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, un mesaj de Anul Nou în care vorbeşte despre 2019 ca despre ”anul victoriei democraţiei şi al implicării civice”. ”Am deplină încredere că, în acest nou an care stă să înceapă, vom rămâne însufleţiţi de visul nostru pentru o Românie mai bună”, a transmis şeful statului. Mesaje de Anul Nou au transmis şi premierul Ludovic Orban, dar şi liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Mesajul lui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a postat, marţi, pe reţelele de socializare, un clip video cu mesajul său de Anul Nou. ”Dragi români, 2019 a fost anul victoriei democraţiei şi al implicării civice, când am arătat tuturor că suntem o naţiune unită în jurul unor valori şi idealuri comune”, a transmis Iohannis.

Şeful statului a vorbit şi despre anul care începe. ”Am deplină încredere că, în acest nou an care stă să înceapă, vom rămâne însufleţiţi de visul nostru pentru o Românie mai bună. Să construim împreună, aşadar, cu solidaritate şi speranţă România normală, ţara care devine cu adevărat acasă pentru toţi românii, oriunde s-ar afla”, a mai spus preşedintele.

Ludovic Orban: Începe o perioadă de normalitate

Premierul Ludovic Orban a transmis, marţi, un mesaj de Anul Nou, în care vorbeşte despre intrarea într-un nou an şi un nou deceniu pe care le vrea ”începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România”.

“Intrăm într-un an nou şi un nou deceniu, care îmi doresc să însemne şi începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România. Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democraţie şi prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului”, a transmis, marţi, premierul Ludovic Orban.

Acesta a vorbit despre intrarea în noul an cu speranţă. ”Întâmpinăm noul an cu speranţă şi încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană şi parteneri apreciaţi ai Alianţei Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reuşit împreună! Anul 2020 să vină cu sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă şi mai bine pentru toţi. Un an nou fericit! La mulţi ani, tuturor românilor!”, a mai transmis prim-ministrul.

Marcel Ciolacu: PSD se va întoarce mai puternic

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmă, în mesajul de Anul Nou, că se încheie un an în care PSD a ”ţinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democraţiei”. ”PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat şi mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulţi, care au fost abandonaţi de guvernarea de dreapta”, susţine Ciolacu.

”Unii au vrut să dispărem şi au întreţinut pentru asta un permanent război în societate. Nu le-a ieşit! PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat şi mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulţi, care au fost abandonaţi de guvernarea de dreapta preocupată doar să îi facă pe cei bogaţi şi mai bogaţi”, a scris, marţi, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că ”2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român”. ”Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalităţile, incompetenţa şi amatorismul acestei guvernări care distruge tot ceea ce s-a făcut bine în România. Vă doresc un An Nou mai bun, cu sănătate şi prosperitate! La mulţi ani 2020!”, a mai scris Ciolacu.

Dan Barna: Momentul unei clarificări doctrinare

Liderul USR, Dan Barna, consideră că 2019 a fost „un an tare complicat”, dar USR „nu numai că a rezistat, dar a şi luptat cu înverşunare pentru revenirea României la parcursul ei firesc, cel european”. „A venit şi momentul unei clarificări doctrinare a USR, iar direcţia pe care o consider corectă e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care să reprezinte puterea oamenilor obişnuiţi şi a comunităţilor din toată ţara”, spune Barna.

„La multi ani, România! 2019 a fost un an tare complicat. În ianuarie, era a treia iarnă în stradă la proteste, PSD controla încă totul, iar cei mai pesimişti nu vedeau drumul de ieşire de sub regimul lui Liviu Dragnea. Acum, în decembrie, avem un guvern nou şi perspectivele unor alegeri care să ne reaşeze pe drumul dezvoltării”, afirmă Dan Barna, pe Facebook.

„Am fost în stradă alături de sute de mii de români, am folosit puterea parlamentară, mult mai mult decât cele 9 procente pe care le-am câştigat în 2016, am oprit abuzurile guvernării PSD în Justiţie. Am creat cea mai puternică mişcare politică a noii generaţii, Alianţa USR PLUS. Zeci de mii de colegi din USR şi PLUS au muncit enorm anul acesta, iar rezultatele s-au văzut la alegeri. Peste două milioane de români ne-au votat la alegerile pentru Parlamentul European şi 1,4 milioane la alegerile prezidenţiale”, spune Barna.

Barna susţine că „România are toate resursele să devină povestea de succes a Europei”. „Trebuie doar să îi dăm o guvernare capabilă să ne ducă acolo. Aceasta este miza anului 2020. Noi vom fi pregătiţi”, adaugă el.

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, afirmă că 2020 „poate fi anul unui nou început, provocat de noi, din interior, nu aşteptat din afară”. „Dar poate fi şi un nou moment ratat dacă ne mulţumim cu puţin, cu cârpeli pe ici, pe colo”, adaugă el. El mai spune că au învăţat din victorii, dar şi din dezamăgiri că niciunul dintre noi nu este “buricul pământului” şi că trebuie să învăţăm să ne ascultăm şi să ne auzim unii pe ceilalţi.

Tăriceanu: Fără incompetenți în funcții publice

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă, în mesajul de Anul Nou, că 2019 a fost ”un an în care democraţia a fost pusă la încercare şi a funcţionat”. Tăriceanu face referire la alegerile care au avut loc în 2019, dar şi la cele din 2020, şi le cere românilor să privească cu încredere spre viitor. ”Anul 2019 a fost anul lui «fără penali în funcţii publice». Haideţi să facem din anul 2020 anul lui «fără incompetenţi în funcţii publice»”, a transmis liderul ALDE.

”Un an în care democraţia a fost pusă la încercare şi a funcţionat, dovadă fiind soluţiile politice rapide găsite la criza politică din partea a doua a anului. Un an în care ne-am adus aminte, mai mulţi decât în alţii, de cei cărora le datorăm traiul în democraţie: eroii de la Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Braşov şi alte câteva oraşe. Un an în care economia a crescut mai mult decât în alte state europene ceea ce ne dă speranţa că mergând în acest ritm vom recupera decalajul moştenit în 1989”, a transmis, marţi, Tăriceanu.