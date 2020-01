Licitație caritabilă de artă în beneficiul Australiei

Peste 40 de artişti români vând diverse creaţii într-o licitaţie ce are loc pe Facebook până pe 15 ianuarie, pentru a strânge fonduri în beneficiul a patru organizaţii care luptă împotriva incendiilor din Australia sau care au ca scop îngrijirea victimelor acestor incendii.

Evenimentul, denumit pe platforma de socializare „Artiştii români alături de Australia”, se desfăşoară de miercuri până pe 15 ianuarie, ora 21,30.

Obiectele puse la dispoziţie – tricouri, tablouri, CD-uri, cărţi – pot fi licitate pe pagina de Facebook prin donaţie directă către patru organizaţii australiene: Country Fire Authority, Red Cross Australia, Koalas in care Inc., Wild 2 Free Kangaroo Sanctuary Inc.

„Noi, artişti români, ne-am strâns în spaţiul virtual pentru a vă propune un schimb: creaţiile noastre pot fi ale voastre printr-un sistem simplu de licitaţie cu donaţie directă către unul din conturile de mai jos, aparţinând câtorva asociaţii de voluntari şi departamente de Pompieri din Australia”, arată organizatorii pe pagina evenimentului.

La postarea obiectului, fiecare artist anunţă suma de la care porneşte licitaţia. Cei interesaţi anunţă printr-un comentariu suma pe care doresc să o doneze. La finalul licitaţiei, câştigătorii vor plăti direct în conturile respectivelor organizaţii, publicate pe pagina de Facebook. Dovada donaţiei va fi făcută printr-un „print screen”, prezentat artistului care a scos la vânzare obiectul.

Cel puţin un miliard de animale ar fi pierit pe teritoriul Australiei de la debutul sezonului de incendii de vegetaţie, în luna septembrie, conform estimărilor unui ecolog, citat miercuri de agenţia DPA.

Peste 120 de incendii continuă să ardă în statul New South Wales, 50 dintre acestea scăpate de sub control. În acelaşi timp, în statul Victoria sunt active peste 40 de focare, cel puţin zece dând semne că se vor uni. În ambele state a plouat marţi şi miercuri, însă autorităţile au solicitat unor persoane din mai multe localităţi aflate în zone cu risc de incendiu să evacueze cât mai repede, deoarece condiţii extreme au fost prognozate pentru vineri, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele regiuni din statele estice şi viteze mai mari ale vântului.