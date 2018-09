Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” a câştigat patru proiecte Erasmus+

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare este o instituţie de învăţământ de top din judeţ, dacă o judecăm după rezultatele bune obţinute la examenele de bacalaureat. Un alt criteriu de apreciere este numărul mare de solicitări de înscrieri în ciclul primar, nereuşind să le onoreze în totalitate.

Nu în cele din urmă, Liceul Teoretic German excelează în realizarea de proiecte. De astă dată, vom prezenta cele patru proiecte Erasmus+, câştigate la început de an şcolar şi care se vor derula în următorii doi ani.

Orientare şcolară şi profesională

Un prim proiect este “Einer für alle, alle für Einen” – “Unul pentru toţi, toţi pentru unul”. Acesta se va derula în parteneriat cu Slovacia, Austria, Bulgaria, Italia şi Grecia. Proiectul îşi doreşte ca prin intermediul activităţilor de voluntariat să-i ajute pe elevi în găsirea unui traseu şcolar şi profesional care li se potriveşte cel mai bine, totodată facilitând integrarea elevilor cu dificultăţi sociale, materiale şi cu dificultăţi de învăţare în comunitatea şcolară şi nu numai. În acelaşi timp, proiectul oferă profesorilor posibilitatea de a cunoaşte şi aplica noi metode de predare învăţare care să-i ajute în procesul educaţional, ca disciplina pe care o predau să fie mai atractivă elevilor. În urma activităţilor proiectului vor avea de câştigat nu doar elevii şi profesorii ci şi comunitatea locală, datorită acţiunilor de voluntariat întreprinse pe parcursul, şi bineînţeles, şi după derularea proiectului. Domeniile atinse vor fi: Crucea roşie, Ocrotirea naturii, protejarea monumentelor istorice, promovarea valorilor şi culturii regiunii, integrarea copiilor cu dizabilităţi, îngrijirea persoanelor vârstnice.

Cultivarea abilităţilor artistice

Proiectul “Cultivating the sense of initiative and entrepreneurship by drama” – “Cultivarea iniţiativei şi a spiritului antreprenorial prin tehnici de dramatizare” se va derula în parteneriat cu Italia, Turcia, Spania şi Portugalia. Prin activităţile derulate în cadrul proiectului, elevii vor avea oportunitatea de a interacţiona pe plan internaţional. Ei îşi vor îmbunătăţi abilităţile artistice, literare şi de scriere. Elevii coordonaţi de cadrele didactice vor scrie scenarii, exersând abilităţile lingvistice prin scrierea de texte şi vor interpreta roluri în scenetele scrise de aceştia. Scopul proiectului este şi de a sprijini egalitatea, toleranţa, de a face cetăţeni activi prin implicarea elevilor cu mai puţini oportunităţi. Dorim să oferim şanse egale de participare la activităţile proiectului tuturor elevilor şi profesorilor. Sarcinile comune pentru şcolile partenere din proiect sunt: crearea unei pagini web a proiectului unde vor fi încărcate toate activităţile organizate în cadrul proiectului şi realizarea unui jurnal de călătorie după fiecare mobilitate.

Integrarea profesională a absolvenţilor

Proiectul „Better professional life” – „Optimizarea vieţii profesionale”, în parteneriat cu Polonia, Turcia, Lituania şi Italia. Proiectul va oferi îmbunătăţirea abilităţilor elevilor în ceea ce priveşte antreprenoriatul si orientarea şcolară, va oferi oportunităţi prin care elevii să se conecteze mai uşor la piaţa forţei de muncă, la instituţiile locale / regionale / europene sau companiile private. Scopul proiectului este creşterea flexibilităţii elevilor şi alinierea acestora la conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Proiectul sprijină dezvoltarea relaţiilor de comunicare între agenţii economici, autorităţi locale şi elevii liceului, în vederea conştientizării unei reţele de dezvoltare durabilă în perspectiva angajării viitoare a acestora după finalizarea studiilor, valorizând competenţele de limba germană dobândite în şcoală. Proiectul facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei elevilor, la finalizarea studiilor. Se va crea contextul prin care elevii să-şi dezvolte abilităţi interpersonale şi de comunicare într-o limbă străină.

Matematica – mai aproape de elevi

Proiectul “Playful Mathematics” se va derula în parteneriat cu Grecia, Turcia, Italia şi Polonia. Proiectul îşi doreşte să aducă matematica mai aproape de elevi prin metode interactive şi inovative. Obiectivele generale ale proiectului sunt acelea de a creşte interesul şi curiozitatea elevilor vis-a-vis de matematică, de a creşte performanţele elevilor la matematică şi de a produce materiale noi şi inovative pentru predarea matematicii. În acelaşi timp, proiectul se vrea a fi un schimb de bune practici între profesorii şi elevii implicaţi, precum şi la nivel instituţional. Persoanele implicate direct în proiect vor avea oportunitatea de a-şi dezvolta aptitudinile de comunicare interculturală, gândire critică şi munca în echipă. Per ansamblu, proiectul va sprijini 132 de elevi şi 30 de profesori în dezvoltarea materialelor curriculare inovative pe durata celor şase mobilităţi ce vor avea loc până în septembrie 2020.

Informaţiile ne-au fost oferite de profesorul Bogdan Stana,

responsabil mass-media al liceului.