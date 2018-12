Liceul Teoretic German a găzduit elevi din patru ţări într-un proiect Erasmus+

În perioada 10-14 decembrie 2018, Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare a găzduit prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ “Playful Mathematics”.



Pe parcursul celor cinci zile, elevii liceului au participat împreună cu elevi din Polonia, Italia, Turcia şi Grecia la ateliere tematice despre arhitectură şi geometrie, forme geometrice în natură şi arhitectură, decoraţiuni de Crăciun cu teme matematice. Marţi, 11 decembrie 2018, elevii au participat la atelierele organizate de Fundaţia Hans Lindner, după care au vizitat Castelul de la Carei. Miercuri, 12 decembrie 2018, atât profesorii, cât şi elevii au vizitat Salina de la Turda.

În acelaşi timp, proiectul se doreşte a fi un schimb de bune practici în ceea ce priveşte instrumentele şi metodele inovative în predarea matematicii, profesorii oaspeţi participând în acest sens la training-uri pe tema instrumentelor digitale folosite în predarea matematicii. În cadrul întâlnirilor s-au discutat planuri de lecţie şi programe de matematică specifice fiecărei ţări. În acest context, inspectoarea dr. Doina Muntean a susţinut o prezentare cu titlul “Implementation activities for the grade 5th and 6th curriculum”.

Oaspeţii au participat şi la tradiţionalul Bazar de Crăciun. Următoarea mobilitate din cadrul proiectului va avea loc în luna mai 2019 în Italia.

Informaţiile au fost transmise de prof.esoara Iulia Sîrbu Hoelzli.