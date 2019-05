Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada marchează 70 de ani de activitate

În deschiderea seriei de activităţi ce vor marca împlinirea a 70 de ani de activitate la Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, elevii, profesorii liceului şi partenerii au participat la dezbaterea privind facilitarea accesului la resurse educaţionale.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul cercului metodic, la proiectul ROSE, în cadrul festivalul Judeţean de teatru intitulat: ,,Teatrul şi literatura – expresie a sensibilitaţii fiinţei umane” şi al concursului judeţean de creaţie ,,Tinere Talente”.

Festivalul Judeţean de teatru

În cadrul Festivalului de teatru au fost trei secţiuni de concurs: secţiunea I, concurs de interpretare artistica, secţiunea a II-a prezentări power point pe tema: România 100. România Mare, secţiunea a III-a, creaţie literară. În cadrul concursului judeţean de creaţie “Tinere Talente ” au existat de asemenea trei secţiuni: secţiunea I – desen, II – muzică, III – creaţie literară.

Participanţi la Festivalul Judeţean de teatru au fost:1. Şcoala Gimnazială, Turţ, clasa a VIII-a, Sam şi agenţii 272 reduc abandonul şcolar începând din anul Centenarului, coordonat de profesoara Câcău Leş Crina Violeta; 2. Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Ana şi hoţul, coordonat de Kovacs Csilla; 3. Liceul Tehnologic „I.G. Andron”, Negreşti Oaş – Scenetă religioasă, sub coordonarea profesoarelor Roşu Georgeta şi Jula Monica, 4. Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada – Jocul de-a vacanţa, adaptare după piesa omonimă de Mihail Sebastian, sub coordonarea profesoarei Cămăraş Daniela, 5. Liceul Tehnologic „I.G. Andron” Negreşti Oaş – Portretul colegei de bancă, coordonat de profesoarele Roşu Georgeta şi Jula Monica; 6. Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada -Liza, coordonată de profesoarele Buzgău Rodica şi Pribilean Mariana; 7. Liceul Tehnologic „I.G. Andron”, Negreşti Oaş, Dialog amical între Eminescu şi Creangă, sub îndrumarea profesoarelor Roşu Georgeta şi Jula Monica; Şcoala Gimnazială Vama, Punguţa cu doi bani” Ion Creangă, coordonatoare profesoarele Negură Camelia şi Cseh Monica; Şcoala Gimnazială Halmeu, Omagiu Marii Uniri, sub îndrumarea profesoarelor Onica Ana şi Copelia Oros.

Concursul Tinere talente

Printre participanţi la Tinere Talente”, secţiunea muzică, se numără: Liceul Tehnologic „I.G. Andron”, Negreşti Oaş, – Chinţa Marian Gheorghe, Donciu Mureşan, Iulia Ştefania, Erdei Mihaela Roxana Finta Giorgian, Pintea Viorica, Rus Sefora, Tânţaş Rebeca, Varadi Eliot Krisztian, profesori îndrumători Roşu Georgeta şi Jula Monica; Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Herman Ana, bibliotecar Kovacs Csilla, Surd Claudia, profesoara Cămăraş Daniela, Struţ Melania, profesoara Buzgău Rodica, Atelier de creaţie-ROSE, dans imnul liceului Kovacs Csilla.

Juriul a fost compus din: preşedinte bibliotecar-documentarist CCD, profesoara Dumitru Camelia, profesoarele Onea Raluca şi Ionuţ Carmen, care a desemnat câştigătorii la secţiunile teatru şi muzică.

Clasament

La secţiunea teatru gimnaziu, locul I a fost ocupat de Şcoala Gimnazială Halmeu, locul II, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Turţ, locul III, Şcolala Gimnazială Vama.

La secţiunea liceu, locul I a fost ocupat de Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Jocul de-a vacanţa, Liceul Tehnologic „I.G. Andron” Negreşti Oaş, Portretul colegei de bancă, locul II, Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Liza, locul III, Liceul Tehnologic „I.G. Andron” Negreşti Oaş, Scenetă religioasă, Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Ana şi hoţul, menţiune: Liceul Tehnologic „I.G. Andron” Negreşti Oaş, Dialog amical între Eminescu şi Creangă.

La asigurarea succesului au contribuit elevii din cadrul proiectului ROSE, Ateliere Live ,,Viaţa ca o scenă”, ”Cum să am succes?”, care s-au implicat în activităţile festivalului de teatru şi în concursul de tinere talente, precum şi în mediatizarea evenimentului, prin realizarea de fotografii şi clipuri, postate pe pagina liceului şi pe cea de facebook a Centrului de Documentare şi Informare.

Activitate metodică

A fost derulată activitatea metodică a profesorilor documentarişti coordonată de bibliotecar-documentarist Camelia Dumitru. Activitatea intitulată ,,Biblioteca vie” a fost organizată de profesorul dr. Oproiu Bogdan şi bibliotecara Kovacs Csilla şi s-a dorit a fi un atelier de lucru şi bune practici, care să stimuleze gustul pentru lectură, având în vedere faptul că 2019, este prin lege ,, Anul lecturii”, ceea ce înseamnă că întreaga ţară prin programul numit ,,România citeşte” se promovează lectura în şcoli, dar şi facilitarea accesului la diverse platforme educaţionale care vin în sprijinul elevilor ajutându-i la pregătirea lecţiilor, precum şi la promovarea diverselor examene.

Informasţiile ne-au fost comunicate de profesorul dr. Oproiu Bogdan.