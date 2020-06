Liberalizarea preţurilor la gaze naturale are loc de la 1 iulie

Liberalizarea preţurilor la gaze naturale de la 1 iulie, strategia de investiţii a companiilor de stat din energie, modificările Legii energiei electrice şi a gazelor naturale s-au numărat printre subiectele analizate miercuri în cadrul Forumului Energiei Online.

Dezbaterile au vizat şi securitatea alimentării cu energie a României, Green Deal – pilonul esenţial al strategiei de redresare a UE după pandemia COVID 19, consecinţele reducerii consumului de energie în perioada pandemiei, plafonarea preţului la utilităţi în acest an, listarea Hidroelectrica şi preţurile la energie în România comparativ cu alte state din UE etc.

Printre speakerii prezenţi la aceste dezbateri s-au numărat: Niculae Havrileţ – secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Iulian Octavian Stana – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Siegfried Mureşan – Raportor în Parlamentul European pentru Green Deal, Petrică-Lucian Rusu – secretar de stat Secretariatul General al Guvernul României, Zoltan Nagy-Bege – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Bogdan Chiriţoiu – preşedintele Consiliul Concurenţei, Bogdan Badea – preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Adrian Tănase – director general Bursa de Valori Bucureşti, etc.