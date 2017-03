Liberalii au respins sancţionarea filialelor cu rezultate slabe la alegeri

BPN PNL a respins, sâmbătă, în unanimitate propunerea de relaxare a criteriilor de integritate şi s-au opus propunerii care sancţiona filialele cu cele mai slabe scoruri la alegerile parlamentare, au declarat, sâmbătă, surse din PNL.

BPN PNL a respins propunerile care vizau relaxarea criteriiilor de integritate, au declarat, surse pentru Mediafax.

Liberalii din Biroul Politic s-au opus şi propunerii potrivit căreia „ultimelor 12 clasate organizaţii la alegerile parlamentare li se retarge dreptul de a desemna parlamentari”, au precizat sursele citate.

Deputatul PNL Florin Roman a declarat, sâmbătă, că modificările aduse Statutului PNL au fost făcute pentru ca cei vinovaţi de eşecul partidului să îşi păstreze funcţiile, criticând numirea lui Buşoi ca secretar interimar şi afirmând că, în PNL, cei care aduc voturi nu au loc de Mişulei şi Gigei.

„Asistăm în ultima vreme la o serie de lupte interne, normale pentru viaţa unui partid înainte de Congres. Însă, cei care astăzi vorbesc despre unificare, unificatorii, în spatele acestor vorbe mieroase, de fapt, se ascund dezintegratori. (…) Modificarea statutului s-a făcut pentru ca unii oameni care ne-au adus aici să stea în continuare acolo. Acest Statut este modificat pentru ca Gigei şi Mişulei să vă conducă în continuare destinele. Ca să poată face treaba asta au nevoie de două lucruri, să se modifice statutul, iar cei incomozi să fie daţi la o parte”, a declarat deputatul PNL Florin Roman.

Florin Roman a criticat alegerea lui Cristian Buşoi din vechiul PNL, în funcţia de secretar general interimar şi convocarea BPN pentru validare cu o oră înainte, dar şi faptul că modificările aduse Statutului PNL s-au făcut „cu iuţeală”.

„Se pare că unii colegi nu au înţeles nimic din rezultatele alegerilor palamentare (…) Nu o să îi vedeţi niciodată pe cei (…) acei Mişulei, Gigei să se lupte cu PSD. (…) îi veţi vedea, însă, întotdeauna gudurând-se pe lângă şefi, oricare ar fi ei. Primul lucru, se gudură pe lângă ei, apoi îi trădează, de fiecare dată. Întotdeauna au ştiut să se gudure pe lângă şefi”, a declarat Roman, în aplauzele sălii.

Cei care aduc voturi în PNL nu vor sta niciodată în primul rând, unde stă Cristian Buşoi, care a obţinut 12% în alegeri.

„În schimb nu îl veţi vedea niciodată, în primul rând, unde stă un coleg care a obţinut 12% pe Ion Dumitrel, preşedintele CJ Alba, pe care îl cunosc foarte bine şi care alături de echipa de acolo câştigă alegeri de fiecare dată pentru PNL. Nu veţi avea niciodată loc de Gigei şi de Mişulei (…) Nu am nimic cu Cristi Buşoi ca persoană. Cristi este un om tânăr dar care are în spate un rezultat de 12% la Bucureşti. Din acest motiv eu am votat împotrivă şi cred că meritocraţia va trebui să izbutească odată pentru totdeauna şi în PNL. În stilul nostru liberal astăzi l-am promovat cu vot covârşitor numindu-l secretar general”, a conchis Florin Roman, aplaudat de delegaţii din sală.