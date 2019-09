Liberali au anunţat de la malul mării că sunt pregătiţi să preia guvernarea

La reuniunea PNL de la Constanţa a participat şi a luat cuvântul preşedintele Klaus Iohannis

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la “Reuniunea Filialelor PNL din Regiunea Sud – Est”, care a avut loc la Casa de Cultură din Constanţa, că liberalii trebuie să se pregătească de guvernare.

“Trebuie să ne pregătim pentru guvernare şi suntem pregătiţi pentru guvernare. Trebuie în schimb să facem lucrul ăsta cu trudă, cu modestie, cu smerenie faţă de concetăţenii noştri, cu atenţie la problemele fiecărei categorii sociale (…) Să nu cumva să cădem şi noi în ispita de a lua decizii pe picior, de a scoate din joben ordonanţe de urgenţă peste ordonanţe de urgenţă fără niciun fel de fundamentare”, a afirmat Orban.

Orban despre campania lui Iohannis

El a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis a arătat că nu îi este teamă de adversari oricât de răi şi de puternici par şi oricâte ameninţări proferează la adresa şefului statului.

“Dar până atunci avem de dus cea mai importantă campanie, campania pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României. Klaus Iohannis, prin tot ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale, de când a intrat în viaţa publică, a arătat câteva lucruri simple: că este un om căruia nu este teamă de adversari, oricât de răi, oricât de puternici par şi oricâte ameninţări proferează la adresa lui. Klaus Iohannis a arătat întotdeauna stăpânire de sine, caracter, capacitatea de a fi de partea oamenilor şi de a se lupta cu orice forţă care încearcă să afecteze libertatea, drepturile şi demnitatea cetăţenilor români”, a mai afirmat preşedintele PNL.

Ludovic Orban a transmis liberalilor prezenţi la Constanţa ca în următoarele două luni să pună pe primul plan bătălia pentru România şi să spună cunoscuţilor că România nu este condamnată să fie o periferie a Europei şi că cinci ani cu Iohannis au arătat că România poate să fie în primul rând.

Iohannis: PSD a compromis viitorul

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat sâmbătă că în ultimii doi ani şi jumătate România a fost condusă de o guvernare care i-a blocat dezvoltarea, care i-a compromis viitorul, spunând că PSD a produs cea mai dezastruoasă guvernare din ultimii 30 de ani. El a mai spus că social-democraţii nu au avut timp să guverneze şi pentru oameni şi au dat legi care să submineze justiţia, poliţia şi administraţia publică, precizând că PSD a reprezentat cea mai mare ameninţare la adresa stabilităţii şi viitorului României.

El a spus că România sub guvernarea PSD nu are autostrăzi, are şcoli nesigure şi nefuncţionale şi nu are asigurat nici transportul între oraşele mari şi comunele din jurul acestora.

“În aceşti ani grei de luptă cu PSD, mi-am folosit toate pârghiile constituţionale pentru a bloca legi, pentru a impune revizuirea unor măsuri care ar fi fost catastrofale, toate acestea culminând cu referendumul pe care l-am convocat pe 26 mai pentru ca românii să îşi facă auzită vocea la urne. Şi au făcut-o”, a spus şeful statului.

Iohannis crede că PSD, chiar dacă va veni cu un alt chip în faţa oamenilor, rămâne un pericol pentru România şi lupta nu este încheiată. “Această luptă va fi câştigată doar când guvernarea va fi preluată de o majoritate cu valori autentic democratice, dedicată construirii unui proiect pentru România, nu pentru un şef de partid şi găştile din jurul său. Vedeţi foarte bine cum în fiecare săptămână se iau la PSD noi decizii pe care trebuie să le blochez pentru că România riscă să fie distrusă de PSD”, a mai declarat Iohannis.

Turcan: Au ajuns să fure până şi miniştrii

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a afirmat sâmbătă, la Constanţa, că în aceste zile au loc ultimele zvâcniri ale guvernării PSD şi că după ce au secătuit ţara de aproape toate resursele social-democraţii au ajuns să fure până şi miniştrii pentru a mai rezista o zi în plus la guvernare. Ea a mai spus că în aceste zile au loc ultimele zvâcniri ale guvernării PSD şi că social-democraţii au ajuns să fure până şi miniştrii pentru a rezista o zi în plus la guvernare.

“Vă amintiţi cum ingenuu spunea doamna Viorica Dăncilă că şi-a propus să reducă democraţia. Aproape că i-ar fi reuşit dacă nu ar fi fost Klaus Iohannis şi Partidul Naţional Liberal. (…) Nu le-a păsat că în spitale oamenii mor cu zile, şi-au pus acoliţii şi clientela pe funcţii politice înalte plătiţi cu salarii într-o lună cât un român de rând într-un singur an”, a mai declarat Turcan.