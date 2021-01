Lewis Hamilton a fost înnobilat

În ultima zi a anului 2020, pilotul Lewis Hamilton a primit titlul de cavaler al Imperiului Britanic, după ce a câştigat a şaptea oară titlul în Formula 1.

Hamilton este al patrulea pilot de F1 care primeşte această distincţie, după Stirling Moss, Jackie Stewart şi australianul Jack Brranham. Decorarea lui Hamilton a fost pusă sub semnul întrebării multă vreme pentru că el locuieşte la Monaco, un paradis fiscal evitând astfel o obligaţie morală pe care o are faţă de Marea Britanie. Aceste onoruri se acordă de două ori pe an, de ziua reginei şi de Anul Nou.