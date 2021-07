Leonard Doroftei la ITV: În Canada mi-am găsit locul. Dar o spun cu lacrimi în ochi

Emisiunea Audienţe în direct difuzată marţi, 13 iulie 2021, la Informaţia TV, a fost dedicată boxului sătmărean, naţional şi nu numai. În timpul emisiunii s-a vorbit inclusiv cu celebrul Leonard Doroftei, care în prezent antrenează în Canada.

În timpul emisiunii, fostul mare campion a avut mai multe răspunsuri profunde, printre care: “Aici în Canada muncesc ca la 20 de ani. Mi-am găsit locul, dar când spun lucrul acesta am lacrimi în ochi.”

În rândurile următoare prezentăm, sub formă de interviu, răspunsurile pe care le-a dat Doroftei în timpul emisiunii care i-a avut în studio pe Victor Constantinovci – moderator, Ionuţ Blăjean – jurnalist, Florin Mulcuţan – vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Box.

– Există diferenţe între modul în care se face sport în Canada şi România?

– Aici sportul se face la modul profesionist. Toţi se pregătesc pentru că vor, toţi se pregătesc pentru că-şi doresc şi cred în ceea ce fac. Aici nu există “mie ce îmi dai?”, “vreau şi eu un salariu, trăiesc pentru salariu”. Oamenii cred în viitorul lor. Sportivii sunt educaţi de mici să creadă în ceea ce fac.

– Ce face mai exact Leonard Doroftei acolo?

– Mă joc. Pentru mine este o joacă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că ştiu ce fac, o fac cu pasiune şi sunt într-o formă bună.

– Ce ar trebui să împrumute românii de la canadieni?

– Românii nu trebuie să împrumute nimic din sportul canadian. Noi suntem luptători, avem o şcoală bună de box, avem o generaţie tânără de antrenori care vor să aducă boxul acolo unde îi este locul. Sperăm ca şi boxul profesionist să redevină din nou pe cele mai înalte praguri. Românii nu au ce să împrumute. Trebuie doar să creadă în ei, să muncească şi să o facă ca un profesionist. Chiar dacă este amator, boxul trebuie să fie profesionist în gândire. Nu trebuie să întrebi tot timpul “ce bani iau?” Salariul este o perioadă. Dacă gândeşti ca un profesionist, vei gândi pentru tot restul vieţii şi vei fi departe.

– Sunt lucruri pe care le-aţi realizat abia după ce aţi plecat din România?

– Nu. Îmi pare rău că nu am apucat să antrenez în România mai devreme şi că nu am împărtăşit celor din România mai multe lucruri pe care le ştiu. Sunt foarte mulţi antrenori deştepţi şi buni în România şi pot să ducă boxul mai departe.

– Cum s-a pregătit Leonard Doroftei pentru Jocurile Olimpice din 1992 şi 1996?

– Din păcate nu ne-am pregătit foarte mult pentru că nu am ştiut să ne pregătim. Noi ne-am pregătit la hei-rup: ia-l, rupe-l, omoară-l, dă-l pe spate, ameninţă-l cu stânga, pune-l pe corzi. Cam acestea erau regulile de box în vremea aceea. Veneam mulţi din urmă şi aveam nevoie de mai multă muncă cu antrenorul. La noi nu prea se făcea muncă cu antrenorul. Noua generaţie este altcumva. Acum vin la sală, sunt alături de sportivi, ceea ce mă bucură foarte mult şi mă face să cred că boxul românesc va fi departe. Sunt optimist pentru că îi urmăresc. Sunt aproape de ei chiar dacă nu sunt acolo. Sunt aproape de ei cu sufletul.

– Se întoarce Doroftei acasă?

– Deocamdată sunt aici, am un proiect pentru viaţa şi familia mea. Cu cât îl voi reuşi mai repede cu atât voi reveni mai repede acasă.

– De ce nu există un film cu viaţa lui Leonard Doroftei, care să-i motiveze pe sportivii români?

– Nu s-au găsit oamenii care să înţeleagă cum e să faci trei meciuri de titlu mondial în America, după o carieră plină. Dacă stai să urmăreşti cariera multora, nu ştiu câţi au performanţa mea la amatori şi performanţa mea la profesionişti. Să pleci într-o ţară străină şi să te trimită într-o altă ţară străină să boxezi… Cam asta a fost viaţa mea. Am dus totul în cârcă. Am fost la o vârstă în care n-au mai putut să mă protejeze, să-mi facă un culoar. M-au aruncat într-o grădină şi mi-au spus să mă descurc. Dacă nu, este doar o investiţie proastă. Când am auzit aceste cuvinte am râs mai tare şi am zis să mă duc înainte. Am muncit ca un nebun şi am reuşit. Probabil asta a fost şi sfârşitul carierei mele. Dacă ştiam să gestionez momentul, proabil şi acum făceam box.