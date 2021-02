Legumicultorul Dan Negrea: Ceapa verde adusă din Ungaria nu are gustul şi savoarea celei cultivate la noi

Vreme de patru sezoane, legumicultorii români au avut parte de un sprijin financiar din bugetul naţional inclusiv pentru deja cunoscutul Program tomata, cel care presupunea cultivarea de roşii în spaţii încălzite, pentru a putea fi livrate în extrasezon.

După ce pentru anul 2020, fostul şi actualul ministru al Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, a renunţat la ciclul doi, iată că pentru anul 2021 s-a renunţat de tot la acest program. Se are în vedere, dar fără a exista detalii concludente, susţinerea pe viitor a legumiculturii sub alte forme, fiind vorba de extinderea gamei de culturi – ardei, vinete ş.a.

Până la găsirea unei soluţii viabile şi convenabile pentru legumicultorii care au fost înscrişi în anii anteriori în programul la care facem referire – Tomata, din cei peste 150 de fermieri sătmăreni care au făcut parte din program anul trecut, majoritatea au renunţat la a cultiva această legumă în spaţii încălzite. Unii dintre ei încă nici nu au început producţia de răsaduri, ceea ce înseamnă că, roşiile sătmărene cultivate în sere solarii, încălzite doar la mare nevoie, vor apărea pe piaţă probabil în a doua jumătate a lunii iunie. Motivul renunţării este mai mult decât evident – costurile înregistrate cu încălzirea serelor/solariilor sunt mari şi greu de recuperat din producţie. Până şi subvenţia de anul trecut diminuată cu aproape 30% faţă de cea promisă, a acoperit în bună parte costurile cu încălzirea.

Legumicultorii sătmăreni n-au mari cheltuieli la asigurarea unei temperaturi optime

În prezent, în unele sere/ solarii se regăsesc în vegetaţie salata, în unele exploataţii numai bună de recoltat, ceapa verde şi mai rar spanac. S-au ales culturi care sunt mai puţin pretenţioase la temperaturi scăzute, negative chiar, pentru perioade scurte de timp.

Ca o concluzie, legumicultorii sătmăreni nu s-au angajat în cheltuieli ce privesc asigurarea unei temperaturi optime de dezvoltare a plantelor în vreme de iarnă.

Cele de mai sus rezultă din dialogurile purtate cu câţiva dintre legumicultorii sătmăreni care, în anii anteriori, atunci când s-a plătit suma de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătraţi cultivaţi cu roşii în extrasezon şi livrarea la fondul pieţii a minimum 2.000 de kilograme până în prima decadă a lunii iunie.

Păreri din judeţ

Vasile Vraja, legumicultor din Botiz, ne-a spus că producerea de legume în condiţii de iarnă, în spaţii încălzite, este foarte costisitoare la nivelul judeţului, dar şi în bună parte din România. Sistarea Programului Tomata a condus la renunţarea cultivării roşiilor în extrasezon. În prezent, în solarii se regăsesc ceapa şi salata, culturi mai puţin pretenţioase la temperatură. După cunoştinţele interlocutorului, mai toţi legumicultorii sătmăreni nu încălzesc serele/ solariile. Au renunţat la acest demers. O să aibă roşii în solarii/sere, dar vor fi plantate probabil la începutul lunii aprilie, ceea ce teoretic ar asigura această legumă pe piaţă prin luna iunie, poate în a doua parte a lunii.

La nivelul judeţului nostru sursele de încălzire pot fi lemnele, combustibilul lichid, peleţii, boabele de porumb ş.a., ceea ce înseamnă costuri mult prea mari, comparativ cu zone în care încălzirea s-ar putea realiza cu apă termală.

Dan Negrea, legumicultor din Pişcolt, despre care am mai scris cu diverse ocazii, are deja răsaduri de roşii care vor fi plantate în prima decadă a lunii februarie, în serele/solariile încălzite. Producerea de răsaduri timpurii, la Dan Negrea a început încă din luna decembrie. În prezent, legumicultorul este preocupat de a recolta salata şi ceapa verde, pentru a face loc răsadurilor de roşii. El este stimulat a face acest lucru din mai multe motive, unul dintre ele fiind acela că are posibilităţi proprii de valorificare a producţiei. El estimează că, dacă şi vremea nu va fi foarte geroasă în perioada care vine, să poată avea roşii timpurii în ultima decadă a lunii mai, ceea ce înseamnă un avans de aproape o lună, comparativ cu ofertele care ar putea veni din solarii neîncălzite din partea altor legumicultori sătmăreni.

Ca fapt divers, interlocutorul ne-a spus că, ceapa verde adusă din te miri ce ţară, inclusiv din Ungaria, nu are gustul şi savoarea celei cultivate la noi. Distorsionează gustul slăninii autohtone, la mâncat.