Legile severe şi amenzile drastice au condus la reducerea numărului de câini periculoşi la Satu Mare

Proprietarii au obligaţia să anunţe Asociaţia Chinologică şi Poliţia dacă deţin un câine dintr-o rasă periculoasă

La începutul anilor 2000, nu era bloc din cartierele Sătmarului în care să nu fie un Pitbull, acel câine de talie medie, metis creat prin anii 1800 prin încrucişări între alte rase, câini creaţi pentru lupte. Aşa cum îi spune şi numele Pitbull se traduce prin câine de ring, pit însemnând ring, iar bull – câine. Adică o amestecătură formată genetic pentru lupte.

Tot la vremea aceea, pe digul Someşului, băieţii de cartier organizau lupte între aceşti câini, punând pariuri şi bucurându-se chiar de răul provocat de aceste animale în lupta dintre ele, o luptă pentru supravieţuire.

Obligaţi să îşi sterilizeze câinii deţinuţi, Pitbullii nu s-au mai înmulţit

Fiindcă situaţia părea scăpată de sub control, iar unii pitbulli erau chiar puşi să atace câinii altor proprietari, din alte rase sau metişi, spre amuzamentul deţinătorilor de pitbulli, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 55 din 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi. „Ca medic veterinar şi ca preşedinte al Asociaţiei Chinologice Române, spun că acest document legislativ a fost unul cât se poate de binevenit. Si acum referindu-mă la toate rasele pe care le vizează actul normativ nu aş zice că sunt foarte periculoase, dar sunt mai dificile şi apar riscuri mari atunci când ajung pe mâinile cui nu trebuie. Asta s-a întâmplat cu Pitbullii, selectaţi pentru luptele între ei. Ca ocrotitori ai animalelor, ca medici veterinari, suntem împotriva acestor lupte între câini”, a declarat pentru Informaţia Zilei preşedintele Asociaţiei Chinologice Române, Filiala Satu Mare – dr. Molnar Zsolt. L-am întrebat pe interlocutorul nostru cum se face că în ultimii ani a scăzut numărul Pitbullilor de la noi din oraş, un fapt care se vede cu ochiul liber. Potrivit preşedintelui dr. Molnar Zsolt, legea specifica foarte clar că aceşti câini trebuie sterilizaţi, astfel că nu s-au mai înmulţit.

Rase de câini periculoşi

Ordonanţa din 2002 face referire la mai multe rase. Câinii periculoşi sunt împărţiţi în două categorii. Cei din categoria întâi sunt câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pitbull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, iar în categoria a doua intră câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor. Toţi deţinătorii de câini din aceste rase sau de metişi sunt obligaţi de lege să îi ducă la asociaţia chinologică la microcipat, asociaţie care le emite un document din care reiese cărei rase aparţin sau ce fel de metişi sunt. Acest act se înregistrează mai apoi de către proprietarul câinelui la Inspectoratul de Poliţie, ne mai spune interlocutorul, astfel că în cazul în care se întâmplă vreun eveniment neplăcut, oamenii legii găsesc proprietarul câinelui. Tocmai aceşti paşi au reprezentat un obstacol în calea înmulţirii numărului de câini periculoşi în oraş. Asta nu înseamnă că nu e bine să ai la casă un câine de pază, mai specifică medicul Molnar Zsolt< „Sunt şi rase de pază şi e foarte bine că ele există. Un câine de pază trebuie să aibă un comportament mai hotărât, cum e al Caucazianului, al ciobănescului de Asia Centrală, al Rottweilerului. În fond şi la urma urmei, degeaba am ţine un câine de pază în curte dacă se teme de hoţ. Câinele de pază trebuie să aibă un asemenea caracter, dar întrucât sunt de talie mare, sunt câini dominanţi, trebuie să aibă un proprietar care poate să îi întreţină. De exemplu caucazianul. Are peste 60 de kilograme un exemplar şi teritoriul pe care îl are îl păzeşte. E o rasă rustică din Rusia, sunt câini învăţaţi cu frigul şi cu nemâncatul, având foarte bine înfiptă paza în genele lor. Aceşti câini trebuie dominaţi psihic şi fizic”, ne spune preşedintele Asociaţiei Chinologice, dr. Molnar Zsolt.

Amenzi de până la 30.000 de lei sau chiar închisoare pentru nerespectarea legii

Printre regulile pe care trebuie să le respecte deţinătorii de câini care intră în categoria celor agresivi, adică Pitbull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Uriaş şi metişii lor, se numără< proprietarul trebuie să aibă peste 18 ani, adică să fie major, câinii trebuie să fie obligatoriu vaccinaţi antirabic, iar de la vârsta de 6 luni să iasă pe stradă doar cu lesă şi botniţă. În cazul în care nu respectă legislaţia în vigoare, deţinătorul câinelui riscă amenzi de până la 30.000 de lei sau chiar pedeapsa cu închisoarea.

Locul Pitbullilor a fost luat de Bichon Maltez sau Yorkshire Terrier

Legile sunt aşadar severe şi, în opinia specialiştilor, tocmai asta a condus la scăderea numărului de exemplare din aceste rase şi la reducerea problemelor, din moment ce nu se mai aude de organizarea luptelor între câini la noi în oraş. În schimb, conform spuselor interlocutorului nostru, în vreme ce asistăm la dispariţia Pitbullilor din Satu Mare putem observa „pofta” sătmărenilor pentru rasele de talie mică precum Bichon Maltez sau Yorkshire Terrier.