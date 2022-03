Legea incitării la ură şi violenţă sau cum să-i iei românului dreptul la înjurătură

Legea, deja controversată, a incitării la ură, violenţă sau discriminare pe criterii ce ţin de „rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie cu HIV/SIDA”, nici nu este atât de rea precum pare la prima vedere. Adoptarea acestei legi ridică o mare problemă: pentru că pedepsele sunt cuprinse între şase luni şi 3 ani de puşcărie, iar în PNRR nu sunt cuprinse fonduri pentru ridicarea de noi spaţii de cazare în puşcării vor trebui alocate sume consistente pentru mărirea capacităţii penitenciarelor. De ce această lege este primită cu atâta reticenţă şi de ce iscă atât scandal? Pentru că exact criteriile mai sus enumerate, citate din cuprinsul legii adoptate de Parlament, constituie esenţa vieţii politice şi sociale din ţara noastră. Cum să nu înjuri un partid? Cum să împiedici un partid să nu fie naţionalist, xenofob, anti-european, anti-comunist, anti-fascist, anti- anti-anti? Cum să nu vorbeşti urât despre cei ce au scumpit produsele alimentare, combustilul, energia?

Cum să le ceri oamenilor să nu mai folosească adjectivele cretin, nebun, corupt, hoţ, lacom, prost, grăsană, vacă încălţată etc. etc. Cum să-l califici pe „nebunul”, paranoicul, criminalul” Vladimir Putin fără să încalci această lege la fel de greu de înţeles, la fel de îmbârligată ca mintea, ca judeacata din creierul unui dictator? La ce bun să ai cont de Facebook dacă nu poţi bârfi, dacă nu poţi comenta negativ, la urma-urmei dacă nu poţi jigni?

Cum să mai faci mişto de cineva fără să încalci măcar unul dintre criterii? Printre criterii se află şi averea. Asta înseamnă că nu mai poţi vorbi urât despre oligarhii ruşi din cauza averilor acumulate. Nu-i poţi pune la stâlpul infamiei nici pe românii ce au făcut averi uriaşe. Cum altfel decât să încalci această lege să-l califici pe bugetarul care are 10.000 de euro pe lună?

Până la urmă această lege le ia românilor dreptul la înjurătură. Despre cineva se poate vorbi urât, fără să-l urăşti cu adevărat, iar această lege sancţionează vorba, nu fapta. Omul se descarcă prin vorbă. Cum vor discerne bieţii judecători diferenţa dintre vorba spusă cu năduf şi ura adevărată? Cum vor fi judecaţi suporterii echipelor de fotbal? De asemenea, criteriul „boală cronică necontagioasă” este destul de ambiguu şi le va da mult de furcă judecătorilor.

Revoltător nu este faptul că a fost adoptată o astfel de lege, ci faptul că nu am ajuns la un stadiu de civilizaţie care să facă inutilă o lege care să incrimineze incitarea la ură şi violenţă. Mai degrabă este necesar un cod al bunelor maniere, unul nescris, însuşit în cei şapte ani de acasă, în şcoală, în societate, în parlament.

Această lege a fost contestată la CCR de USR. Paradoxal este că articolul contestat acum a fost propus de ministerul Justiţiei condus de ministrul USR Stelian Ion. Evident, este vorba despre articolul care pedepseşte incitarea la ură sau violenţă pe criterii de apartenenţă la un partid politic.

Totuşi, situaţia nu este atât de gravă cum pare din moment ce această lege nu face altceva decât să traspună Decizia europeană 2008/913JAI. De fapt, criteriile aprobate de Camera Deputaţilor sunt cuprinse în Codul Penal. Aşadar, nici în cazul acestei legi dracul nu este atât de negru cum pare la prima vedere.