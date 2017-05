Legea graţierii ajunge la vot final în Senat

Proiectul legii graţierii va intra astăzi în plenul Senatului după ce proiectul iniţiat de Ministerul Justiţiei a suferit mai multe transformări în Comisiei juridică condusă de social-democratul Şerban Nicolae. După ce iniţial au introdus un articol nou în care erau incluse în lista de graţiere şi faptele de corupţie, la presiunea publică şi a liderilor de partid, senatorii au revenit asupra amendamentului şi l-au respins.

Promotorul acestor schimbări a fost Traian Băsescu, notează Mediafax.

Comisia juridică din Senat a votat, miercuri, un amendament la Legea graţierii, potrivit căruia persoanele condamnate pentru luare sau dare de mită şi trafic sau cumpărare de influenţă vor fi graţiate, senatorul PMP Traian Băsescu pledând pentru un vot favorabil.

”Am propus-o (luarea de mită – n.r.) pentru graţiere, având în vedere că se face eventuala graţiere cu plata prejudiciului şi având în vedere că nu discutăm de recidivişti. E uşor de înţeles ce mă mobilizează. Până la ultima lege a finanţării campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate, aşa cum s-a şi întâmplat cu foarte mulţi oameni şi de luare de mită şi de abuz în serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord să fie pedepsiţi cei care au dus banii acasă. Şi trebuie pedepsiţi. Banii ăştia s-au dus în geci , în umbrele, pentru că aşa au funcţionat lucrurile în realitate. Dacă ne facem acum că au venit Fecioarele Maria, neprihănite şi Parchetele noastre pleacă pe această linie, asta a creat o atmosferă de supunere a clasei politice”, a spus Traian Băsescu.

El a apreciat că toţi oamenii politici care au trecut prin campanie, cu excepţia celei din 2016, au aceste probleme.



”Aduceţi-vă aminte cum arătau oraşele, măzgălite de sus până jos cu mash-uri, cu toate cele. Aţi văzut foarte bine şi pe amărâtul ală care a dat pui şi a fost condamnat. Nu a dus un pui acasă, dar a distribuit în câteva comune şi a fost condamnat. S-au dat mii de geci din China. (…) Discutăm de realităţi. Dacă vrem să legăm toate partidele putem să o ţinem aşa. Eu cred că trebuie să vină un moment zero. (…) Dacă vrem să ne menţinem rezervorul de viitori penali care încă n-au fost denunţaţi de oamenii de afaceri, nu facem nimic. Este un moment zero pe care ar trebui să-l facem. Insist pentru graţierea acestor fapte care unele sunt considerate acte de corupţie, altele sunt considerate infracţiuni de serviciu. Insist pentru crearea unui moment zero pe această poveste. (…) Nu este un secret aici. Ştiu toate instituţiile că partidele s-au finanţat ilegal şi e ca şi cum ar sta la pândă să vadă…mai aşteptăm. Cred că e momentul să punem capăt şi numai printr-o graţiere se poate pune capăt având în vedere că avem o nouă lege de finanţare a partidelor politice”, a mai spus Băsescu.

Membrii Comisiei juridice din Senat au revenit însă asupra amendamentului privind graţierea pedepselor pentru corupţie a doua zi, 5 senatori votând pentru respingerea acestuia, în timp ce patru senatori ai PSD şi ALDE s-au abţinut.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, pe Facebook, că dezaprobă categoric votul din Comisia Juridică din Senat prin care au fost adoptate amendamentele privind graţierea faptelor de corupţie, menţionând că va discuta cu membrii PSD ca forma finală a raportului să nu conţină aceste amendamente

Înainte de vot, ministrul justiţiei precizase că instituţia pe care o conduce susţine proiectul de lege privind graţierea în forma iniţială, fără amendamente. La rândul lor, preşedintele instanţei supreme şi procurorul general au transmis că susţin punctul de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii pe această speţă.

Membrii Comisiei juridice a Senatului au respins şi două amendamente care prevedea graţierea persoanelor condamnate pentru abuz în serviciu şi pentru conflict de interese. Senatorul PMP Traian Băsescu a pledat, în timpul şedinţei, pentru graţierea persoanelor condamnate pentru abuz în serviciu, apreciind că problema a fost interpretată abuziv de procurori.

„La noi problema abuzului în serviciu a fost interpretată abuziv. Mă uit la raportul ultim al doamnei şefe a DNA care spunea că sunt 2150 de dosare în lucru, în afară de ceea ce este trimis în instanţă, legate de abuz în serviciu. În acelaşi timp mă uit şi în Europa. Nu cred că în toate statele membre găsim 50-100 de dosare. Noi avem 2150 în lucru. Este evident că avem – şi a demonstrat şi CCR – că avem o aplicare defectuoasă. (…) Eu susţin să graţiem abuzul în serviciu, care a devenit un instrument de punere sub control a instituţiilor politice. Instituţiile politice trebuie să lucreze pentru ţară şi nu să stea sub controlul procurorilor”, a declarat Traian Băsescu.

„Consider că abuzul în serviciu este un instrument de ţinere sub control a clasei politice şi cred că trebuia să intre pe lista de graţiere. Din păcate au fost prea puţine voturi pentru ca acest amendament să treacă, dar voi persevera, pentru că noi avem o definiţie greşită a abuzului în serviciu, care face ca orice om politic să fie în riscul de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu este în regulă. România are nevoie de o clasă politică nepresată de instituţiile de forţă”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a dat ca exemplu recomandările Comisiei de la Veneţia, potrivit cărora abuzul în serviciu trebuie „interpretat în sens îngust şi aplicat cu un prag înalt”.

Supus la vot, amendamentul a fost respins, în favoarea votând doar cinci senatori, de la PSD şi ALDE.

De asemenea, Comisia juridică a respins şi amendamentul care prevedea graţierea persoanelor condamnate pentru conflict de interese, în favoare votând doar trei senatori.

Articolele adoptate de Comisia juridică din Senat care modifică proiectul iniţial

Comisia juridică din Senat a adoptat o serie de amendamente printre care un amendament potrivit căruia se graţiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 3 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, în condiţiile în care Guvernul propusese un termen de 5 ani. Citiţi mai jos ce articole au fost adoptate:

1. Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 3 ani inlcusiv

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament potrivit căruia se graţiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 3 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, în condiţiile în care Guvernul propusese un termen de 5 ani.

Amendamentul, propus de Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Parchetul General şi preşedintele Comisiei, senatorul PSD Şerban Nicolae, a fost adoptat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţineri.

Amendametul propus de reprezentantul Barourilor, de 6 ani, şi asumat de senatorul PMP, Traian Băsescu, care a renunţat la termenul său de 10 ani, nu a întrunit numărul necesar de voturi, cumulând 8 abţineri, un vot „pentru” şi un vot „împotrivă”.

În proiectul Guvernului se prevedea că se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv aplicate de instanţa de judecată.

În plus, Comisia juridică din Senat a adoptat încă un amendament potrivit căruia se graţiază în parte, cu trei ani, pedepsele cu închisoarea aplicate de instanţele de judecată mai mari de trei ani dar care nu depăşesc zece ani.

Amendamentul a fost adoptat cu 7 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”.

De asemenea, Comisia a adoptat un alt amendament care prevede că nu se graţiază pedepsele cu închisoarea a căror executare a fost suspendată condiţionat sau sub supraveghere, potrivit legii.

2. Graţierea este condiţionată de achitarea prejudiciului în 2 ani de la aplicare

Comisia juridică a Senatului a adoptat, marţi, un amendament la Legea graţierii potrivit căruia graţierea este condiţionată de achitarea prejudiciului în 2 ani de la aplicarea actului de graţiere, fiind astfel dublat termenul de un an, propus de Guvern.

„Graţierea (…) este condiţionată de achitarea în termen de 2 ani de la data aplicării actului de graţiere a obligaţiilor civile şi a a cheltuielilor judiciare la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă”, se menţionează în amendamentul adoptat.

De asemenea, senatorii jurişti au mai adoptat un amendament potrivit căruia nerespectarea „cu rea credinţă” a achitării prejudiciului atrage revocarea graţierii, pedeapsa stabilită sau restul rămas neexecutat urmând să se execute în regim de detenţie.

3. Se graţiaza în întregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament la Legea graţierii potrivit căruia se graţieaza în intregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani, iar pedepsele între 6 şi 10 ani aplicate persoanelor peste 60 de ani se graţiază cu jumătate.

Astfel, Comisia juridică a adoptat un amendament cu următorul cuprins: „Se graţiază în întregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani”.

Un alt amendament adoptat are următorul cuprins: „Se graţiază în parte, cu 1/2, pedeapsa cu închisoarea între 6 şi 10 ani aplicate persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani”.

4. Se graţiază cu jumătate pedepsele între 6 şi 10 ani aplicate femeilor însărcinate

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament la Legea graţierii potrivit căruia se graţiază cu jumătate pedepsele cu închisoarea între 6 şi 10 ani aplicate femeilor însărcinate.

De asemenea, amendamentul prevede că se graţiază cu jumătate pedepsele cu închisoare între 6 şi 10 ani aplicate şi persoanelor care şi au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, precum şi copii încadraţi în grad de handicap.

Textul amendametului este următorul: ”Se graţiază în parte, cu 1/2, pedepsele cu închisoare între 6 şi 10 ani, aplicate femeilor însărcinate şi persoanelor care şi au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, precum şi copii încadraţi în grad de handicap accentuat sau grav, potrivit legii”.

„O femeie care a luat mită într-o primărie eu nu zic să nu fie condamnată, dar copilul ei are acelaşi drept de a avea mama alături precum copilul unei femei care a fost condamnată că a fluierat în biserică”, a subliniat senatorul PMP, Traian Băsescu, prezent la şedinţa Comisiei.

Preşedintele Comisiei, senatorul PSD Şerban Nicolae, i-a replicat: „De acord, dar aş vrea să luaţi în considerare faptul că primul care ar trebui să se gândească la interesul acelui copil ar fi exact mama care ar fi putut să nu ia mită în primărie”.

„Sunt absolut de acord cu dvs., dar un om care a greşit o dată îi mai dai o şansă, după mine, pentru că a-l ţine îndelungat în puşcărie înseamnă a-l distruge, în puşcăriile din România”, a răspuns Băsescu.

„Din categoriile excluse, elimin şi eu violenţa, dar să lăsăm pe cele care au făcut un act de corupţie, au luat o mită într-o primărie, într-un minister (…) Poate am o sensibilitate aparte pentru femei. E cunoscută”, a adăugat fostul preşedinte.