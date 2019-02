Laura Codruţa Kovesi a trecut cu succes audierea şi primul vot pentru procurorul-şef european

Şedinţa comisiilor LIBE şi CONT din Parlamentul European, în timpul căreia au fost audiaţi candidaţii la funcţia de procuror şef european, a avut loc aseară la Bruxelles. Laura Codruţa Kovesi a fost ultimul candidat audiat, după ce preşedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a tras ordinea la sorţi. Candidaţii au fost audiaţi în următoarea ordine: germanul Andres Ritter, procurorul francez Jean-François Bohnert, urmaţi de fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi.

Audierea fiecărui candidat a durat 75 de minute, începând cu declaraţia candidatului urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri a membrilor LIBE (două treimi din timpul alocat) şi a membrilor CONT (o treime din timpul alocat). La final, Kovesi a primit 12 voturi de la membrii CONT, procurorul francez 11, iar cel german 1 vot.

Audierea Laurei Codruţa Kovesi a fost cea mai animată dintre cele trei, candidata română având de înfruntat întrebări dure din partea europarlamentarilor reprezentând partidele din coaliţia de guvernământ de la Bucureşti. Mai mulţi eurodeputaţi occidentali au ţinut să precizeze că sunt la curent cu presiunile politice asupra lui Kovesi în ţară.

Kovesi a declarat că în România există încercări de a limita independenţa în sistemul judiciar şi a vorbit despre achitări şi probele considerate nelegale în dosare DNA.

„Rezultatele mele vorbesc în numele meu. Am anchetat membri din toate partidele politice. Am anchetat persoane bogate, cu poziţii importante, dar pentru că am fost independenţi am dus la bun sfârşit aceste cazuri. Independenţa a fost asigurată de lege. Există încercări de a limita această independenţă”, a mai spus Kovesi.

Schimb de replici dur cu Maria Grapini

Codruţa Kovesi a declarat, întrebată fiind de europarlamentarul Maria Grapini ce spune despre capacitatea sa de management faptul că a fost revocată din funcţie, că decizia de revocare a fost luată de CCR şi n-a avut posibilitatea de apărare, nefiind parte în proces. ”În ceea ce priveşte revocarea din funcţia de procuror şef, menţionez că aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale, în care eu nu am fost parte în proces. CCR a judecat un conflict între preşedintele României şi Guvernul României şi ministrul Justiţiei. Nu am fost citată în această procedură, nu am avut posibilitatea de a mă apăra şi nu am avut posibilitatea de a face un recurs. Din acest motiv, am trimis o plângere la CEDO, care a trecut de filtru şi urmează să vedem ce decizie se va lua.”

Fosta şefă DNA a fost acuzată de europarlamentarul Maria Grapini de minciună. ”Pentru că aţi răspuns inexact, să nu spun că aţi minţit, CSM v-a dat astăzi un răspuns la contestaţia făcută că nu vi s-a refuzat gradul de Parchet General. Cum răspundeţi la acest lucru şi dacă aţi fost pusă sau nu sub acuzaţie pentru abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă? Cum ne garantaţi un management profesionist, pentru că aţi fost demisă constituţional şi nu politic din funcţia de şefă DNA?”, a întrebat-o Maria Grapini pe Kovesi.

”În ceea ce priveşte gradul profesional, nu sunt la curent cu ce a făcut CSM, pot doar să spun – condiţia prevăzută de lege nu are nicio legătură cu gradul profesional. (…) Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat aceeaşi cerere, deşi în alte şapte cazuri, CSM a decis să se acorde acest drept sau în alte hotărâri judecătoreşti s-a decis acest lucru. Repet, nu e o condiţie prevăzută de lege şi ca dovadă am fost numită şef al DNA şi procuror general fără a avea acest grad profesional”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi a declarat că este nevinovată în dosarul ce vizează extrădarea lui Nicolae Popa şi în care Secţia de anchetă a magistraţilor a anunţat că aceasta are rol de suspect. „Dosarul penal – sunt nevinovată. Este vorba de acuzaţii care vizează extrădarea unei persoane din altă ţară. Dacă va fi nevoie de detalii, vă voi da”, a spus Kovesi. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care spune că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa.

Laura Codruţa Kovesi a fost întrebată, marţi seară, de către eurodeputatul Cătălin Ivan dacă este adevărat că ofiţerii SRI au făcut parte din echipele mixte care au selectat probe în dosare, fosta şefă DNA precizând că aceştia nu au administrat probe. Kovesi a declarat că nu are colaborare cu CIA sau altă cetăţenie şi ştirile apărute sunt false. Kovesi a răspuns şi cu privire la distincţiile primite de la americani într-o perioadă în care se vorbea de închisori CIA în ţară.

După audiere, coordonatorii LIBE vor avea o şedinţă pe 27 februarie pentru deliberările cu privire la candidaţi. După negocieri, un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută.