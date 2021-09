Lapte de cocos retras din magazinele sătmărene din cauza oxidului de etilenă

A mai trecut o săptămână (27 august – 2 septembrie), iar inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, au realizat 92 de acţiuni de control.

Verificările au vizat< unităţi de abatorizare, unităţi de procesare carne şi lapte, unităţi catering depozite alimentare, supermarketuri, pieţe agroalimentare, centre de colectare a laptelui materie primă, unităţi alimentaţie publică/ terase, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, magazine alimentare şi de legume fructe, depozite de îngheţată, chioşcuri.

În această săptămână a fost declanşată o acţiune de retragere, în urma unei alerte rapide internaţionale, RASFF, din supermarketuri a produsului ALPRO COCOS BIO, în care a fost decelat Oxid de Etilenă, substanţă care a contaminant aditivul Gumă de Guar – E 412, folosit în procesarea produsului.

Cum acţionează aditivul E412?

Aditivul E412 – guma de guar este utilizată, ca agent de îngroşare în sosuri, dressinguri, în produse de cofetărie, în supe instant şi în băuturi. Are rolul de stabilizator al emulsiilor, împiedică sinereza în produsele lactate. Pre­vine cristalizarea gheţii în îngheţată şi este un agent de reţinere a umidităţii pentru produsele de cofetărie, mărind durata de prospeţime a acestora. De asemenea, are capacitatea de a lega apa în preparate. Prezintă sinergism cu alte gume (agar, alginaţi, xantan etc.), fapt ce conduce la creşterea vâscozităţii produselor în care se încorporează.