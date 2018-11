Lansarea volumului Directorii Liceul Mihail Eminescu – o veritabilă lecţie de istorie

Joi, 8 noiembrie 2018, în sala festivă a Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare a avut loc lansarea volumului intitulat Directorii Liceul Mihail Eminescu – Colegiul Naţional Mihai Eminescu (1919-2018).

Lucrarea reprezintă cel de-al 15-lea caiet din seria Caietele eminescienilor sătmăreni şi a fost prezentată în faţa unei săli arhipline, formată din numeroşi profesori, foşti directori şi aparţinători ai acestora, scriitori, oameni de cultură, profesori parteneri de la Liceul Samuil Vulcan Beiuş, elevi, publicişti.

Caietul este semnat de scriitorul şi profesorul eminescian dr. Ovidiu T. Pop, alături de doi coautori elevi ai liceului, angrenaţi în munca de cercetare şi redactare a informaţiilor: Ioana Bura şi David Fechete.

Prezentarea volumului

Discuţiile asupra volumului s-au făcut pe un fundal sonor cu interpretarea în surdină a imnului instituţiei gazdă şi proiecţii video ale portretelor foştilor directori ai liceului.

Cuvântul de deschidere l-a rostit Liviu Rotaru, directorul colegiului gazdă, care a prezentat evenimentul: un nou caiet eminescian, iar rolul de moderator i-a revenit Ovidiu T.Pop.

Primul comentator al volumului a fost Gheorghe Miclăuş (fost director), care a început prin a prezenta contextul istoric în care s-au pus bazele învăţământului în limba română din Transilvania, după Marea Unire de la 1918, făcând o legătură cu sărbătorirea din acest an a Centenarului Marii Uniri. În cele ce urmează, redăm pasaje mai mari din discursul său.

Şirul de directori

Erau atunci, în corpul profesoral al fostului Liceu Regal, doar trei profesori români: Francisc Groza, numit reprezentant al şcolilor din Satu Mare, Vasile Lohan, primul director al liceului, numit de Consiliul dirigent de la Liceul din Szeged (Seghedin). Ei au format comitete naţionale române în comunele din comitatul Satu Mare, iar în paralel au pus bazele transformării instituţiei în liceu cu predare în limba română. Vasile Lohan a adunat în jurul său toţi intelectualii români din Satu Mare, fiind repartizaţi aici şi profesori din mai multe părţi ale ţării: Sibiu, Oradea, Ploieşti şi din vechiul regat. În aceste condiţii, la începutul lunii noiembrie 1919 s-a putut începe activitatea didactică cu elevii pe care i-au putut aduna, numărul lor crescând de la an la an. Lui Vasile Lohan i-a urmat Francisc Groza. Apoi, profesorul Eugen Seleş a condus destinele liceului 11 ani, până la al doilea Război Mondial, perioadă în care calitatea învăţământului a crescut constant. În perioada de ocupaţie hortistă, activitatea liceului trece sub conducere maghiară, iar populaţia şcolară română devine foarte mică, a spus Gheorghe Miclăuş.

Creşterea constantă a calităţii învăţământului

”Liceul renaşte după război, când liceul este împărţit în două secţii – română şi maghiară, după care copiii români revin din refugiu, iar populaţia şcolară creşte. Îndată după război a fost însă o perioadă de instabilitate. Pe parcursul a 5 ani s-au perindat la conducerea liceului mai mult de cinci directori, câte unul pentru doar câteva luni sau un an. Instabilitatea a luat sfârşit în perioada directoratului profesorului Cornel Ciurdăreanu, el rămânând la conducerea liceului mai mult de 5 ani. Dar adevărata înflorire a liceului a început după 1962, odată cu activitatea directorului Gheorghe Cosma, cu o stabilitate îndelungată la conducerea liceului. Este perioada în care începuse colectivizarea (cei mai în vârstă ne aducem aminte), iar ţăranii îşi trimiteau copiii la şcoli. Era o avalanşă de cereri pentru locuri în liceu, aşa încât numărul de locuri a crescut foarte mult. În felul acesta a putut să crească şi calitatea şi a continuat să crească constant până la Revoluţia din 1989. Este adevărat că învăţământul a fost politizat, dar a venit cu o altă bornă de hotar, putem să zicem, în afară de cele două războaie. La Revoluţia din 1989, s-a scăpat de ideologizare şi învăţământul s-a putut concentra pe activitatea profesională şi să lase activitatea politică deoparte”, a rememorat istoria Gheorghe Miclăuş.

Exodul creierelor

Fostul director abordează şi problema migraţiei tinerilor, situaţie pe care o deplânge (fără a schiţa soluţii de rezolvare).

”Din păcate, în ultima perioadă calitatea învăţământului a scăzut, absolvenţii buni ai colegiului au preferat să caute de lucru în străinătate, în aşa fel încât în ultima perioadă putem să vorbim chiar de un exod al creierelor şi este mare păcat pentru că, în ultimii ani, crema tineretului nostru pleacă, iar noi, cei care suntem mai în vârstă, credem că ar trebui să ne punem nişte întrebări şi să vedem dacă nu suntem noi cei de vină. Nu zic că nu-i bine să lăsăm tineretul să aleagă ceea ce-i bun şi să aibă deschidere în toată lumea, dar ar fi bine să se întoarcă cât mai mulţi acasă. Din păcate, se pare că cel puţin deocamdată acest lucru nu se va întâmpla”, şi-a exprimat incertitudinile Gheorghe Miclăuş.

Aprecieri ale lucrării

În continuare, Gheorghe Miclăuş a făcut aprecieri elogioase asupra lucrării întreprinse de Ovidiu Pop, alături de cei doi tineri coautori. ”Ceea ce avem aici este o carte valoroasă şi de bază. Ea va sta la baza unor viitoare cărţi scrise mai aprofundat”, a încheiat vorbitorul.

Despre lucrare, ca parte a seriei caietelor eminesciene, a vorbit şi editorul, dr. Aurel Pop. După un bilanţ al editării precedentelor volume ale seriei Caietele eminescienilor sătmăreni, el a devoalat câteva dintre noile proiecte prin care seria îşi va continua cursul.

La primirea câte unui exemplar din lucrare, foşti directori sau aparţinători ai lor au rostit mici discursuri cuprinzând rememorări şi aprecieri ale eforturilor autorilor volumului. Îi enumerăm pe: Rozalia Cosma, Dan Maiorescu, Viorel Solschi, Nicolae Mateian, Ioan Pop, Nicoleta Cherecheş, actuala directoare adjunctă…, iar dintre invitaţi a vorbit Teodor Curpaş.

În final, ca o pată de culoare şi în stilul său specific, Ioan Tipu Sălăjeanu a dat citire câtorva epigrame dedicate principalului autor – Ovidiu T. Pop.

Despre carte

Volumul la care ne referim are 140 de pagini ilustrate cu portretele directorilor, fotografii ale clădirii, desene ale clădirilor şi reproduceri ale unor documente bibliografice. Din conţinut spicuim: scurte fişe biografice ale autorilor; prezentarea colegiului; biografii ale directorilor şi ale directorilor adjuncţi, prin ce s-a remarcat fiecare; prefaţă şi postfaţă; o bibliografie de 7 pagini. Remarcăm stilul îngrijit şi grafica de calitate.