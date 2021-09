Lansare proiect “Competenţe digitale pentru angajaţii CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”

CONTI-TECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare implementează proiectul “Competenţe digitale pentru angajaţii CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”, cod SMIS 149789, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 1.034.858,43 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 517.429,19 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 439.814,84 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 77.614,35 lei). Perioada de implementare este de 17 de luni, respectiv între data 01.09.2021 şi data 31.01.2023.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este implementat la nivel naţional de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Vest, organism intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competente/aptitudini digitale si creşterea performantelor profesionale pentru 454 persoane, având calitatea de angajaţi ai beneficiarului, care activează in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea de programe de formare în domeniul alfabetizării digitale si TIC-competente digitale de baza si competente digitale avansate in scopul creşterii şanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica pieţei muncii in regiunea Nord Vest.

Grupul ţintă este format din 454 persoane, angajaţi ai beneficiarului, din regiunea Nord-Vest, cărora le sunt adresate acţiuni complexe si integrate in vederea asigurării unei sustenabilităţi a intervenţiei.

Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităţilor proiectului:

✓ total 454 persoane, beneficiare ale componentelor relevante, din care: min. 114 persoane sunt femei, min. 23 sunt persoane cu vârsta intre 55-64 ani, min. 410 persoane dobândesc o calificare/care si-au validat competentele la încetarea calităţii de participant;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competenţe digitale de baza” de 12 ore derulat in vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor/competentelor/aptitudinilor digitale de baza, pentru 305 persoane;

✓ 1 program de formare „Concepte de mentenanţă (Preventiva, Reactiva, Predictiva) de 32 ore derulat in vederea îmbunatatirii cunostintelor/competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 49 persoane;

✓ 1 program de formare „Cyber Security Specialist” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunoştinţelor/competentelor/aptitudinilor digitale avansate pentru 3 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competente de mentenanta a robotilor industriali – roboţi KUKA” de 32 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 3 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competente de programare a robotilor industriali – roboţi KUKA” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 5 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competenţe digitale – nivel avansat – utilizare MS Powerpoint, MS Excel, MS Access, MS Word” de 32 ore derulat in vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor/competentelor/aptitudinilor digitale avansate, pentru 172 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competenţe digitale de specialitate (curs SAP Key User)” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 37 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competenţe digitale in proiectare cu 3DExperience (Catia V6)” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 11 persoane;

✓ 1 program de formare „Dezvoltare competenţe pentru utilizarea platformei PLATO 1 (FMEA tool)” de 16 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 22 persoane;

✓ 5 întreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau îşi adaptează activitatea din sectoarele economice cu potenţial competitiv/domeniile aferente de specializare inteligenta conform SNC/SNCDI, beneficiare de metodologii/documente/recomandari/măsuri specifice prin diseminarea rezultatelor proiectului.

Date de contact

ROKK BETTINA – Manager de proiect

Telefon: 0261806149; Fax 0261806140

Email: Bettina.Rokk@fluid.contitech.ro



www.continental.com/ro-ro