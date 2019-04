Lansare de carte-spectacol cu personaje povestind asistenţei

Un nou volum semnat de scriitorul Gheorghe Munteanu

”Oameni de lângă noi – portrete şi interviuri” este titlul celei mai recente cărţi a scriitorului Gheorghe Munteanu. Lansarea volumului a avut loc la Muzeul Judeţean Satu Mare într-o atmosferă aparte, inedită, de adevărat spectacol.



Astfel, pentru început, au luat cuvântul: Liviu Marta, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, Gheorghe Gheorghiade, scriitor, George Vulturescu, scriitor, autorul şi Nicoară Mihali, scriitor din Baia Mare, invitaţii făcând aprecieri elogioase asupra lucrării. Dar nu numai atât; alte trei personaje despre care autorul relatează în carte au luat cuvântul sau au interpretat cântece din repertoriul lor propriu, dând întâlnirii o notă de inedit şi prospeţime. Este vorba de „oameni din categoria acelora care ţin ţara aceasta pe umerii lor“, după cum ne-a mărturisit dl. Gheorghe Munteanu: Aurica Oşan, ţărancă din Măriuş (66 de ani, născută în Ruşeni); Nicolae Leuşca (83 de ani), agricultor din Racşa şi Petre Bârlea (73 de ani), rapsod popular din Sighetu Marmaţiei.

Aurica Oşan este o povestitoare cu mult talent, exprimându-se foarte natural în graiul locului, narând, cu o fluenţă ieşită din comun, felurite întâmplări din viaţa sa, pigmentate pe alocuri cu puţin umor. Ceea ce am remarcat este uşurinţa cu care stăpâneşte tehnica dialogului şi o integrează cât se poate de firesc în naraţiunile sale. Nici Nicolae Leuşca nu se lasă mai prejos ca narator, dar şi ca interpret la fluier, la un moment dat intrând în dialog cu Aurica, depănând amintiri şi completându-se reciproc, spre delectarea audienţei.

La rândul său, Petre Bârlea, familiarizat încă din tinereţe cu lumea artiştilor români, a interpretat câteva dintre cele mai frumoase cântece moroşeneşti.

Despre carte. Volumul despre care am relatat a apărut la Editura Eurotip şi cuprinde 375 de pagini legate, bogat ilustrate, beneficiind de un Cuvânt înainte semnat de binecunoscutul om de cultură Gheorghe Gheorghiade. Cuprinzând 17 povestiri, care ne introduc în peisajele din nord-vestul României. cartea oferă cititorului numeroase informaţii atât despre geografia şi etnografia Ţării Oaşului, cât şi a Codrului şi a Maramureşului, informaţii obţinute din cercetări de teren ale autorului, care are harul de a identifica cele mai interesante şi pitoreşti personaje şi de a dialoga cu ele. Cartea surprinde prin tematica despre oameni şi locuri din aceste zone: Primul mormânt de la Mănăstirea Portăriţa, Crâmpeie din amurgul vieţii lui Moş „Pupăză“, Prohodul lui Pătru Godja-Pupăză, Ceteraşul Gheorghe Covaci-Cioată, De vorbă cu Pătru Bârlea, Semnul crucii, La Târgul de cepe, Fierari din Ţara Oaşului, Hămarul din Racşa, Fluieraşul Nicoară a Diordii a Florii, precum şi prin naturaleţea redării dialogurilor.

Despre autor. Gheorghe Munteanu s-a născut la 19 noiembrie 1962 în municipiul Satu Mare. Este profesor de geografie la Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” şi la Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu”. A absolvit gimnaziul la Sighetu Marmaţiei şi Liceul de Construcţii la Satu Mare. A făcut şi studii de pictură la Sighetu Marmaţiei şi Satu Mare, apoi a urmat Facultatea de Geografie la Universitatea din Bucureşti. A semnat articole cu tematică diversă în diverse publicaţii locale şi naţionale, între care şi în Informaţia de dumincă.