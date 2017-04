Laleaua Pestriţă ar putea deveni simbolul comunei Viile Satu Mare

Laleaua Pestriţă face parte din familia Liliaceae, este o plantă care apare la începutul primăverii şi are o floare ale cărei petale sunt violacee cu pete albe, sub forma unei table de şah, tocmai de aceea este cunoscută şi sub numele de Floare de Şah sau Bibilica. Sătmărenii sunt îndrăgostiţi de Laleaua Pestriţă, floare pe care au fotografiat-o pe oriunde au întâlnit-o şi au arătat-o tuturor prietenilor de pe reţelele de socializare.