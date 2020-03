La un magazin din Micro 17, kilogramul de lămâi a ajuns la 17,9 lei

O sătmăreancă din Micro 17 ne-a contactat telefonic la redacție pentru a-și declara nemulțumirea față de creșterea prețurilor unor fructe. În cazul kilogramului de lămâie, prețul acestuia aproape că s-a triplat în ultimele săptămâni.

”Înțeleg că traversăm o perioadă dificilă, dar unele lucruri sunt greu de acceptat. Nu acuz magazinul în care am găsit kilogramul de lămâie la 17,9 lei în dimineața zilei de joi, 19 martie. Nu cei de acolo sunt vinovați. Oricum, nu în multe locuri găsești lămâie în această perioadă. Cum permit conducătorii României, în vreme de criză, ca unele prețuri să explodeze pur și simplu? De ce se profită de pe urma oamenilor în această perioadă când ei sunt necăjiți, nu știu ce să facă. Nici nu vreau să mă gândesc cât va fi kilogramul la cireșe… Revenind la marea mea achiziție de joi, le recomand sătmărenilor să fie atenți când pun ceva în coșul de cumpărături. Eu am luat 4 lămâi pentru un total de 700 de grame și la casă m-am trezit că am de plătit 12,68 lei pentru ele.”