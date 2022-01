La Timişoara s-a lansat Mişcarea politică Liberal Conservatoare

Mişcarea politică Liberal Conservatoare (LC) a fost lansată, duminică, la Timişoara, în prezenţa a peste 700 de persoane.

Platforma Liberal Conservatoare a fost înfiinţată în jurul unei comunităţi de sute de liberali, iar membrii comitetului de iniţiativă sunt actualul consilier local din Consiliul Local Timişoara, Raul Ambruş, şi foşti membri fondatori ai PNL Timiş, Cantemir Pârva, Nicolae Cocean, Ion Rila şi Vinu Giumanca.

„Ziua de astăzi poate fi considerată ziua de naştere a Platformei Liberal Conservatoare (PLC), o mişcare politică pe care am anunţat-o din vara anului 2021, la momentul excluderii mele din PNL Timişoara. Mă bucur că de la început sunt peste 700 de persoane care ni s-au alăturat deoarece au înţeles că liberalii şi liberalismul au nevoie de o nouă reprezentare şi de un nou mod de a face politică. Vom activa în principal în Timişoara şi în toate aceste luni am lucrat la partea de organizarea a Platformei. Ne dorim să apărăm valorile liberale şi doctrina liberală, deoarece considerăm că alte partide politice intitulate liberale au abandonat aceste principii, iar electoratul de dreapta are nevoie de o reprezentare puternică în tot ceea ce înseamnă susţinerea mediului privat, libertăţile individuale şi dezvoltarea economică a comunităţii”, a declarat Raul Ambruş.