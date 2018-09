La Tăşnad se construieşte haotic şi ilegal, cu acordul autorităţilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii cere intrarea în legalitate, la Tribunalul Satu Mare

Din Tăşnad am primit o sesizare semnată de un grup de cetăţeni care ne anunţă că situaţia de la staţiune a ajuns la tribunal. Inspectoratul de Stat în Construcţii a realizat un control şi a constatat mari nereguli în ceea ce priveşte construcţiile din zona ştrandului.

Situaţii de genul acesta sunt în majoritatea zonelor de agrement. Este cunoscut cazul locuinţelor de la Bercu Roşu, care nu au autorizaţii şi drept urmare nu pot plăti impozite locale.

Staţiunea de la Tăşnad aduce anual mii de turişti. Cu toate acestea, Primăria nu reuşeşte să facă ordine. Se construieşte haotic, astfel că staţiunea riscă să se transforme într-o harababură arhitecturală. Acest lucru va conduce la scăderea interesului faţă de ştrandul de la Tăşnad.

În presă au mai apărut materiale prin care se arăta că în zona ştrandului se construiesc fără autorizaţii clădiri care nu respectă standardele impuse de Primărie.

Odată ce intervine Justiţia, cetăţenii au speranţa că situaţia se va rezolva, iar ştrandul din Tăşnad va rămâne un loc plăcut, căutat de turişti, frumos din punct de vedere arhitectural, aşa cum a fost gândit de Primărie la început.­­

Un control efectuat în staţiunea Tăşnad scoate la iveală o întreagă caracatiţă a incompetenţei şi intereselor, începând de la Consiliul Local Tăşnad şi până la Prefectura Satu Mare. Construcţii efectuate ilegal în zona ştrandului din Tăşnad, cu girul celor două instituţii, au ajuns acum pe masa magistraţilor de la Tribunalul Satu Mare, după ce Inspectoratul de Stat în Construcţii a realizat un control.

Zona din proximitatea ştrandului Tăşnad a devenit în ultimii ani foarte atractivă, o mulţime de persoane intenţionând să construiască aici. În momentul vânzării sau concesionării terenurilor, Primăria şi Consiliul Local Tăşnad au stabilit că într-o anumită zonă se vor putea construi doar case cu parter şi mansardă, mai exact căsuţe de vacanţă.

Acest lucru a fost prevăzut în contractul ­de vânzare-cumpărare sau concesiune dintre cumpărători sau concesionari şi oraşul Tăşnad, prin instituţiile reprezentative.

Unii cetăţeni şi-au cumpărat terenuri în zonă şi s-au apucat să construiască case cu parter şi mansardă, după condiţiile impuse de administraţia locală. Alţii, fără a avea autorizaţii, au început să construiască palate!

Consiliul Local Tăşnad încalcă propriile reguli

Deşi zona era destinată clar pentru construirea de case de vacanţă, un întreprinzător din Tăşnad a încercat să îşi deschidă în zona respectivă o pensiune, cu finanţare nerambursabilă de 857.663 lei. Acesta a dorit să construiască un imobil cu demisol, parter şi două etaje, mult peste condiţiile stabilite în zonă chiar de către Consiliul Local Tăşnad.

Încălcând propriile reguli, în luna februarie a anului 2017, Consiliul Local Tăşnad a aprobat proiectul de hotărâre privind construirea imobilului, cu toate că exista un aviz negativ din partea Compartimentului Urbanistic al Primăriei Tăşnad, care invoca faptul că dezvoltatorul nu avea şi acordul vecinilor.

Important de menţionat este şi faptul că atunci când desfăşori o activitate comercială în proximitatea altor proprietari este obligatoriu acordul vecinilor, iar fără acesta nu primeşti nicio autorizaţie.

Prefectura nu a văzut nimic ilegal

La controlul de legalitate, Prefectura Satu Mare, condusă la acea dată de prefectul Radu Bud, a opinat că nu e nicio problemă dacă regimul de înălţime nu respectă planul urbanistic zonal şi nu a atacat proiectul de hotărâre în contencios administrativ la Tribunalul Satu Mare.

Raport devastator al Inspectoratului de Stat în Construcţii

Însă specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au făcut o serie de controale în perioada 2.07.2018 – 23.08.2018, iar concluziile au fost devastatoare pentru Consiliul Local Tăşnad şi pentru Prefectura Satu Mare.

Specialiştii în construcţii au verificat atât certificatul de urbanism, emis în data de 27.03.2017 de Primăria Tăşnad, cât şi autorizaţia de construire emisă în data de 3.05.2018, de acelaşi for.

Concluzia acestora a fost că atât certificatul de urbanism cât şi autorizaţia de construire au fost emise ilegal. Mai mult, Planul Urbanistic Zonal a fost emis fără respectarea prevederilor legale şi tehnice în vigoare, au mai concluzionat ISC.

Pe cale de consecinţă, Inspectoratul de Stat în Construcţii a solicitat Instituţiei Prefectului să deschidă un proces la Secţia Contencios Administrativ a Tribunalului Satu Mare pentru anularea tuturor actelor: certificatele de urbanism, autorizaţia de construcţie şi planul urbanistic zonal.

Recunoaşte senin că a construit ilegal

Într-un alt caz, din aceeaşi arie a ştrandului Tăşnad, un alt cetăţean a început construirea unui imobil pe două nivele, fără a avea autorizaţie de construire, fapt pe care îl şi recunoaşte. Pentru că timp de un an de zile nu a primit de la Primăria Tăşnad autorizaţia pentru casa cu două nivele pe care intenţiona să o construiască, Sorin Bicăzan nu a mai stat pe gânduri şi a început lucrările.

„Am stat un an de zile să primesc toate actele necesare pentru casă, dar nu am primit nimic. M-am dus de multe ori la primărie şi m-au tot amânat”, aşa şi-a justificat decizia Sorin Bicăzan, în cursul anului 2017.

Doar că actuala conducere a Primăriei Tăşnad a considerat că aceste lucruri nu sunt normale, iar pe cale de consecinţă a emis un preaviz pentru oprirea lucrărilor, pe motiv că nu are autorizaţie de construire.

„Da, recunosc, am construit fără acte, dar Primăria m-a obligat, pentru că m-a tot dus cu vorba de un an de zile”, a mai afirmat Bicăzan. Ori, acesta nu avea cum să obţină o autorizaţie legală de construire pentru acest tip de imobil, având în vedere şi regulile impuse la concesionarea sau vânzarea terenurilor.