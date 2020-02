La târgul din Medieşu Aurit, un cal a fost bătut cu multă cruzime

Am fost sunaţi la redacţie de către Camelia Pop, cititoare a ziarului Informaţia Zilei, care ne-a sesizat o scenă de cruzime petrecută în târgul din Medieșu Aurit:

„Marţi, 25 februarie, fiind ultima zi de marţi din lună, în comuna Medieşu Aurit s-a adunat lume multă în spaţiul amenajat pentru piaţa de animale. Majoritatea spaţiului a fost luat cu asalt de tarabişti, dar n-au lipsit nici câţiva crescători de cai. Prezenţa acestora n-ar fi deranjat pe nimeni dacă, oameni fără suflet, nu şi-ar fi pus în aplicare nişte deprinderi ce privesc cruzimea faţă de animale. Sub privirile oamenilor care se aflau în incinta la care fac referire, se supunea la cazne, chinuri greu de descris în cuvinte, un biet cal. Nimeni n-a intervenit pentru a scăpa animalul de cazne. În fapt, unii privitori se amuzau de modul în care bietul cal era bătut până ce a căzut la pământ. Am avut senzaţia că animalul a murit sub ochii noştri neputincioşi. Tare mi-aş dori să fi greşit cu privire la moartea calului. Adevărul este că asemenea manifestări barbare, de cruzime faţă de animale, ar trebui sancţionate aspru. Poate după câteva amenzi consistente aplicate celor care au un asemenea comportament s-ar renunţa la tratamentele inumane despre care vă vorbesc. Din câte ştiu există legislaţie de protejare a animalelor, dar majoritatea celor care luptă pentru drepturile vieţuitoarelor aduc în faţa noastră, a cetăţenilor, fapte ce privesc câinii. Nu e rău, dar şi celelalte animale trebuie protejate de dezlănţuirea oarbă a oamenilor. Poate se vor lua măsuri împotriva celor care chinuiesc animalele din orice specie. Cu siguranţă Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – DSVSA Satu Mare poate interveni măcar pe viitor”.