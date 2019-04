La sfârşitul săptămânii catolicii sărbătoresc Duminica Divinei Îndurări

Conform calendarului romano-catolic, duminica ce vine, prima de după Paşti este Duminica Divinei Îndurări, pe care sora Faustyna, o călugăriţă poloneză ne-a lăsat-o moştenite,la solicitarea lui Isus Cristos.



Isus, prima dată în 1931, în Polck s-a arătat Faustinei şi i-a vorbit despre dorinţa sa, ca oamenii să dedice o sărbătoare Milostivirii Dumnezeieşti: „Doresc ca tabloul, pe care îl vei picta cu pensula, în prima duminică de după Paşti să fie sfinţit într-un cadru festiv! Această duminică să fie sărbătoarea Îndurării”. (Jurnal 49) „Isuse, mă încred în tine!” – sunt cuvintele care însoţesc imaginea care îl reprezintă pe Cristos îndelung milostiv şi îndurător, aşa cum s-a arătat în mai multe rânduri sorei Faustyna Kowalska, începând din anul 1931. În acest an Isus îi vorbise pentru prima dată despre dorinţa de a fi instituită o sărbătoare dedicată milostivirii lui Dumnezeu. Această sărbătoare, care este celebrată în prima duminică după Paşte, a fost instituită, la nivelul Bisericii Universale, de sfântul Ioan Paul al II-lea la 30 aprilie 2000, zi în care a fost canonizată sfânta Faustyna Kowalska, care se află la originea acestei devoţiuni. Începând din acest an, la recomandarea papeiIoan Paul al II-lea, este celebrată în mod solemn Duminica Divinei Îndurări. Alegerea acestei duminici pentru sărbătorirea în mod solemn a milostivirii lui Dumnezeu are un profund sens teologic. Doreşte să evidenţieze strânsa legătură între misterul pascal prin care omul este răscumpărat din robia păcatului şi misterul milostivirii divine. Aşa cum a transmisIsus prin cuvintele măicuţei Faustyna:

„Îndurarea a ajuns la voi, la sufletele voastre prin inima omenească şi dumnezeiască a Lui Isus, ca şi razele de soare prin cristale”.

În cadrul Diecezei Romano Catolice de Satu Mare, biserica din Viile Satu Mare poartă hramul Divinei Îndurări. Slujba de praznic va avea loc duminică, 28 aprilie, de la ora 12.30, predica fiind rostită de părintele Ioan Roman, directorul Organizaţiei Caritas Satu Mare.

Biserica din Viile Satu Mare este o filială a parohiei Sfânta Familie din Satu Mare, deci mulţi dintre enoriaşii acestei parohii vor veni în pelerinaj la hram. Parohul gazdă, părintele Luczás Antal Lóránt şi membrii comunităţii îi aşteaptă cu mult drag pe toţi credincioşii care doresc să sărbătorească alături de ei.