La şedinţa CSM, preşedintele Iohannis i-a atacat dur pe Dragnea şi Tăriceanu

Astăzi, presedintele Klaus Iohannis a vorbit la sedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, despre independenţa justiţiei, dar şi despre unii politicieni care se consideră deasupra legii. Seful statului a vorbit în ultimele două zile despre Justiţie şi a transmis noului Guvern mesaje despre necesitatea păstrării independenţei acesteia.

CSM este garantul independentei justitiei. Preşedintele a subliniat că nimeni nu trebuie sa se amestece in treaba judecatorilor si a procurorilor. Dar inseamna in aceeasi masura si faptul, si asta e stipulat tot in Constitutie, ca nimeni nu este mai presus de lege.

„Nu si-a imaginat nimeni ca un simplu hot se poate considera deasupra legii. Dar sunt unii care chiar au impresia ca lor chiar li se cuvine sa fie deasupra legii si ma refer la persoane care de regula au pozitii publice. Ori asa ceva nu se poate.” a spus şeful statului.

Pe de alta parte, preşedintele a declarat că sistemul judiciar nu se poate izola, nu se poate construi ceea ce unii au numit, neintelegand despre ce e vorba, Republica Procurorilor sau Republica Judecatorilor.

„Un stat puternic e un stat cu institutii puternice care colaboreaza. Si ma astept de la dvs sa aveti o colaborare cu toate institutiile statului. Dumneavoastră, judecatorii, procurorii, nu stnteti doar persoanele care aplica legea si aveti grija sa fie respectata, ci sunteti repere morale si atunci trebuie sa constientizati ca opinia dumneavoastră nu e doar valoroasa, e importanta pentru publicul general.” a adăugat şeful statului.

Preşedintele Iohannis a subliniat că politicienii de regula incearac sa acapareze tot. Asa functioneaza un politician, vrea puterea. Apoi el a arătat că presedintele Camerei Deputatilor e o persoana condamnata penal si cu o urmarire penala in curs, presedintele Senatului e trimis in judecata pentru o minciuna penala. toate acestea ar fi circumstanţe îngrijorătoare.