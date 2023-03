La Satu Mare se desfăşoară Olimpiada Satelor din Transilvania

Vineri, 17 martie 2023, ora 19.30, la Centrul spiritual al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare,

str.1 Decembrie 1918, nr. 1, va avea loc deschiderea festivă a Olimpiadei Satelor din Transilvania, ne informează Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

La această competiţie de matematică participă şapte judeţe, cu echipaje formate din 12 elevi, primii 3 clasaţi pe clasă, la etapa judeţeană a Olimpiadei Satelor din România, însoţiţi de un profesor. Ehipajul are în componenţa lui un profesor evaluator şi inspectorul de matematică de la nivelul fiecărui judeţ participant.

Invitaţii speciali în cadrul acestui eveniment sunt: inspectorul general din cadrul Ministerului Educaţiei, prof. Ana Naghi; domnul profesor dr. emerit Dorel Duca din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; doamna profesor dr. emerit Eugenia Duca din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

În paralel cu proba scrisă destinată elevilor participanţi la olimpiadă, va fi alocat un interval de 4 ore pentru a realiza activităţi de formare, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, specifice pentru profesorii de specialitate, vizând patru secţiuni:

a) Abordări didactice privind elevii capabili de performanţă;

b) Abordări didactice privind elevii care necesită sprijin în învăţarea matematicii;

c) Deschideri spre multi/inter şi transdisciplinaritate;

d) Out of the box-abordări inovative, non-standard ale procesului educativ la disciplina matematică.