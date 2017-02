La Satu Mare a apărut primul vânzător de mărţişoare

Ioan Stoica vinde de 35 de ani încoace mărţişoare an de an

E o vorbă< cu o floare nu se face primăvară. Dar cu un mărţişor? La Satu Mare nu avem încă ghiocei prin pieţe, dar avem un altfel de vestitor al primăverii în persoana lui Ioan Stoica, un comerciant ambulant care de 35 de ani încoace pune în pieptul doamnelor, al domnişoarelor şi al fetiţelor mărţişoare.

L-am întâlnit într-un gang de pe strada Cuza din centrul oraşului. Deşi destul de bine pitit, tot reuşeşte să atragă atenţia trecătorilor. Nu stă pe spaţiul public cu măsuţa încărcată cu mărţişoare pentru că nu e voie, ne mărturiseşte. „De prin 27 februarie ne va lăsa primăria să ne scoatem la vânzare mărţişoarele în zona Casei de modă, cum e obiceiul”.

De 35 de ani confecţionează şi vinde mărţişoare şi ne mărturiseşte că are deja clientela lui, că-s mulţi domnii care au de dat mărţişoare la foarte multe doamne. Am analizat şi noi micile obiecte de podoabă legate de un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu. Nu mai sunt ca pe vremuri. Acum ilustrează personajele la modă din filmele pentru adolescenţi, din desenele animate pentru copii< celebrele personaje Frozen, dar şi tradiţionalele figurine Walt Disney. :i totuşi, aşa cum ne spune creatorul mărţişoarelor, la cea mai mare căutare anul acesta au fost hornarii, trifoiul şi potcoava. Mărţişoarele de azi sunt ambalate în cutii cu mesaje de genul „O primăvară începe cu un mărţişor” sau „O primăvară frumoasă”. Cât despre preţuri, acestea încep la 2 lei şi ajung la 5 lei bucata. Comerţul e comerţ şi preţurile nu-s bătute în cuie, aşa că e loc de negocieri mai ales când trebuie cumpărate multe mărţişoare, ne mărturiseşte Ioan Stoica.

Chiar dacă mai este mult până în prima zi a lunii martie, abia că am păşit timizi în februarie, podoaba aducătoare de noroc ori simbol al renaşterii naturii atrage atenţia şi în cele câteva minute cât am stat la poveşti cu Ioan Stoica au fost câţiva sătmăreni ce s-au arătat interesaţi să cumpere mărţişoare, poate pentru a nu lăsa totul pe ultimul moment.