La Negreşti Oaş sunt în diverse faze de execuţie proiecte de 200 milioane lei

Negreşti Oaş, capitala Ţării Oaşului este locul unde se păstrează tradiţiile, iar Primăria şi consiliul local lucrează pentru bunăstarea comunităşii, ridicarea nivelului de trai, dar şi pentru organizarea de evenimente culturale de înaltă calitate.

Primăria închide anul 2022 cu o serie de proiecte finalizate, alte aflate în derulare şi foarte importante cu o sumedenie de proiecte ce urmează a fi finanţate în anul care stă să înceapă.

În timp ce toată lumea se întreabă dacă va putea face faţă facturilor uriaşe, dar şi crizei de energie, Primăria Negreşti Oaş a depus un proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic. În paralel continuă anveloparea bolcurilor, îmbunătăţirea mobilităţii urbane etc.

În plus, copiii negreştenilor învaţă în creşe, grădiniţe, şcoli, licee la standarde europene.

De asemenea, administraţia organizează evenimente şi pentru sufletul şi mintea locuitorilor. Anul acesta, în 27 decembrie, se va desfăşura cea de-a XXIII-a ediţie a Festivalului Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, unde sunt aşteptaţi toţi locuitorii Ţării Oaşului şi nu numai.

Primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, Anca Volşik – directorul Casei de cutură şi Anca Rusu – directorul Muzeului în aer liber Negreşti Oaş au susţinut o conferinţă de presă comună.

Ansamblul etno-folcloric Ştefan Vodă Chişinău, la Festivalul Datinilor de Iarnă din Negreşti Oaş

Zestrea Oaşului, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de iarnă se va desfăşura la Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului din Negreşti Oaş şi este organizat de Primăria şi Consiliul local Negreşti Oaş şi Casa orăşenească de cultură, în parteneriat cu Muzeul Ţării Oaşului şi Centru Naţional de Informare şi Promovare turistică Negreşti Oaş.

“Noi ca şi instituţii de cultură avem menirea de a oferi beneficiarilor noştri, evenimente de calitate şi în acelaşi timp de a veni în întâmpinarea tuturor gusturilor ceea ce am reuşit să facem anul acesta, fără să facem rabat de la calitatea evenimentului cultural pe care l-am organizat. (…) Luna decembrie a început cu un 1 Decembrie foarte bine organizat, un Moş Nicolae foarte darnic pentru copii din oraşul nostru şi am ajuns la Festivalul de Datini care vine să încununeze ceea ce înseamnă cultură şi tradiţie”, a spus Anca Volşik.

Ea a subliniat că anul acesta negreştenii îi au ca invitaţi pe membrii Ansamblului etno-folcloric Ştefan Vodă din Chişinău.

Primăria invită toţi locuitorii Ţării Oaşului şi ai judeţului la Festivalul de Datini din 27 decembrie

Pe lângă acesta, la eveniment vor participa: Corul bărbaţilor din Tur, Ceata de colindători a Asociaţiei Ţara Oaşului, Corul Bisericii din Negreşti Oaş, Ansamblul folcloric Sânzâienele, Ceata colindătorilor de la Biserica din Racşa, Ansamblul Folcloric Oaşul, Grupul de colindători din Prilog, Grupul rădăcinilor străbune din Călineşti Maramureş, Ansamblul Cetatea codrului Ardud, Grupul Lăutarii, ansamblul Cununiţa şi Florile Turţului.

“Acest festival este o poveste, şi este o poveste preluată de la bunicii şi străbunicii noştri, pe care o împărtăşim copiilor şi nepoţilor noştri în fiecare an. Festivalul are rolul nu numai de a aduce vestea Naşterii Mântuitorului nostru Isus Cristos ci este şi împărtăşirea tradiţiilor şi obiceiurilor, precum şi încrederea într-un an mai rodnic mai frumos şi mai aproape de sufletul vizitatorilor. Sperăm, aşadar să fim cu toţii împreună, în casa bunicilor i-aş spune eu, pentru că în momentul în care trecem pragul muzeului deja devenim copii. Cred că acest lucru îl simt şi vizitatorii noştri care sunt din ce în ce mai mulţi“, a declarat Anca Rusu.

10 proiecte, cu o valoare totală de 98,37 milioane lei, depuse în 2022

Pe lângă evenimentele culturale şi promovarea tradiţiilor, administraţia din Negreşti Oaş este preocupată de creşterea calităţii vieţii şi bunăstarea localnicilor.

“Alături de consiliul local, preocuparea noastră permanentă este bunăstarea comunităţii noatre şi ridicarea calităţii vieţii. Prin urmare investiţiile, lucrările publice şi impementarea proiectelor au fost prioritatea noastră“, a spus primarul Aurelia Fedorca.

În anul 2022, Primăria Negreşti-Oaş a depus pentru finanţare din fonduri nerambursabile 10 proiecte, cu o valoare totală de 98,37 milioane lei, şi pregăteşte documentaţia tehnică pentru 5 noi proiecte de investiţii în valoare de 185 milioane lei. De asemenea, se află în diverse faze de implementare – execuţie lucrări sau licitaţie în vederea execuţiei – proiecte de peste 200 milioane lei, în timp ce alte proiecte de circa 28 milioane lei au fost finalizate în totalitate în acest an. ”Avem investiţii importante susţinute în toate domeniile de dezvoltare ale oraşului: începând de la educaţie, infrastructură mare, sănătate, cultură, sport şi turism”, a adăugat edilul.

Blocuri şi instituţii renovate energetic

Anul acesta Primăria a depus pentru finanţare din fonduri europene pentru renovarea energetică a blocurilor de locuinţe, asigurarea infrastructurii de transport verde – care presupune amenajarea de piste de bicicletă pe strada Victoriei – valoare 16,8 milioane lei– aprobat spre finanţare. Renovare energetică a clădirii Corp C2 – C/2 Sediu Primărie- valoare 1,7 milioane lei, proiect aprobat. Renovarea energetică a Casei de Oaspeţi Muzeul Ţării Oaşului – valoare 285.910,42 lei – aprobat în evaluare.

Oraşul Negreşti Oaş se poate lăuda cu instituţii de învăţământ moderne.

”Am depus un efort uriaş pentru întocmirea proiectului pentru reabilitarea blocurilor deoarece a fost nevoie de acceptul proprietarilor şi de documente de la fiecare în parte. În speranţa că toate cele 4 proiecte vor fi aprobate, cu acestea vom anvelopa toate blocurile din oraş, ceea ce va duce la schimbarea imaginii de ansamblu a oraşului şi la creşterea confortului proprietarilor”, a adăugat primarul Aurelia Fedorca.

Au fost depuse şi acceptate proiecte pentru modernizarea unor străzi, iar un proiect aflat în evaluare va duce la dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale. Valoarea proiectului este de 24,4 milioane lei.

Parc fotovoltaic de 1 megawatt

În luna decembrie, Primăria Negreşti-Oaş a depus pentru finanţare un proiect privind construirea unui parc fotovoltaic pentru consumul propriu al oraşului în zona Luna Şes. Proiectul are o valoare de 1,87 milioane lei.

”Pe toţi ne preocupă în această perioadă preţulenergiei electrice şi vreau să vă spun că facturile pe care le avem şi noi de achitat pentru tot ceea ce înseamnă consum public – iluminat public, şcoli, grădiniţe, instituţii subordonate – sunt în măsură să ne producă frisoane. Cu gândul la reducerea costurilor, am depus în cursul acestei luni pentru finanţare un proiect pe POIM privind construirea unui parc fotovoltaic de 1 megawatt, care să asigure energie din surse regenerabile pentru consumul propriu. Estimăm că astfel vom asigura o parte importantă din necesarul de consum public al pârtiei de schi de la Luna Şes, ceea ce va degreva bugetul local de cheltuieli importante”, a mai precizat edilul.

De asemenea, în diverse faze de execuţie se află proiecte în valoare de aproximativ 200 milioane lei. Este vorba de infrastructura de apă şi canal cu termen de finalizare decembrie 2023, anvelopări de blocuri, Centrul multicultural, amenajarea zonei expoziţionale a Muzeului Ţării Oaşului, moderizarea infrastructurii rutiere, modernizarea centrului oraşului, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. Fost finalizată construirea sălii de sport, proiect în valoare de circa 28,67 milioane lei etc.

Proiecte pentru 2023

În acelaşi timp, Primăria pregăteşte studiile de fezabilitate pentru noile linii de finanţare ce vor fi lansate anul viitor, respectiv pentru 4 proiecte cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de lei. Unul dintre acestea este „Îmbunătăţirea mobilităţii urbane în oraşul Negreşti-Oaş” prin achiziţionarea de mijloace de transport cu zero emisii şi dezvoltarea infrastructurii necesare acestora. Valoarea estimată este de 55 milioane lei. Dacă tot au unităţi de învăţământ la standarde europene, administraţia vrea şi un Centru de activităţi educaţionale şi social-culturale destinate elevilor şi tinerilor– Clubul Elevilor. Valoarea estimată este 12 milioane lei.

Modernizarea şi reabilitarea Muzeului în Aer liber este un alt proiect, dar şi amenajare spaţii de joacă este în atenţia primarului Aurelia Fedorca. În ceea ce priveşte Centura de ocolirea a oraşului Negreşti-Oaş, s-au concretizat demersurile pentru realizarea investiţiei iar în 2022 a fost semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, pentru realizarea Studiului de fezabilitate, urmând ca execuţia efectivă să fie finanţată din 2023 din fonduri europene din sesiunea de programare 2021-2027. Valoarea proiectului este de 115 milioane lei, aflându-se în faza de licitaţie a Studiului de fezabilitate.