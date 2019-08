La Livada sunt persoane care şi-au uitat obligaţia de a interveni în stârpirea Ambroziei

Pe an ce trece, insuficienta intervenţie a proprietarilor de terenuri, indiferent că ar fi vorba despre privaţi, agenţi economici sau chiar instituţii publice, dar şi indiferenţa autorităţilor locale contribuie la expansiunea Ambroziei, o plantă deosebit de agresivă pe care sigur o cunoaşteţi. Are şi o lege specială. Populaţia în marea ei majoritate îşi cunoaşte obligaţiile şi intervine, dar nu sunt puţine situaţiile în care, prevederile legale sunt ignorate de cetăţeni, agenţi economici cu profil agricol şi chiar de autorităţi. Iarba Pârloagei se dezvoltă şi se pregăteşte să înflorească.

Pe această temă am primit la redacţie următorul text, pe care-l publică în speranţa că şi în alte unităţi administrativ teritoriale ale judeţului s-a cam uitat de prevederile legale, care stabilesc inclusiv amenzi contravenţionale pentru populaţie şi agenţii economici care nu se conformează.

Iată conţinutul sesizării: „Bună ziua, mă numesc T. A. şi doresc să vă fac cunoscută o problemă pe care o întâmpin de 8 ani. Locuiesc în oraşul Livada pe strada Albinei şi de 8 ani de zile proprietarii terenurilor din vecinătatea casei noastre nu-şi curăţă terenurile. În fiecare an curăţam eu cât de cât împrejurimile, dar acum m-am decis să fac o sesizare la primărie pentru a căuta proprietarii terenurilor că starea acestora mă depăşeţte. În momentul în care am fost la Urbanism domnul foarte „amabil” mi-a spus că se vor lua măsuri, dar ei au timp 30 de zile şi mi-a spus la revedere. L-am anunţat că am camere de supraveghere şi am să văd dacă într-adevăr vor fi respectate cele 30 de zile. Mergând şi la poliţia locala împreună cu domnul respectiv la ora 9 şi ceva nu era nimeni.

Tipic pe uşă scrie un program, dar dacă ai nevoie de ceva aştepţi că ei au treabă, sunt plecaţi pe teren. Aşa că m-am hotărât să fac cunoscută această problemă pentru că terenurile sunt pline cu ambrozie care din câte ştiu eu „auroritaţile” ar trebui să ia măsuri”.

Reclamantul ne-a trimis la redacţie şi câteva imagini cum este cea de mai sus.