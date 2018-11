La Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi a avut loc deschiderea celui de al şaselea proiect internaţional

Joi, 8 noiembrie 2018, a fost o zi de sărbătoare pentru elevii şi profesorii Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare, deoarece s-a organizat deschiderea oficială a celui de al şaselea proiect internaţional finanţat de Uniunea Europeană din fonduri europene.

Proiectul Erasmus+ presupune cooperare pentru inovare şi bune practici, parteneriate strategice. Erasmus + este un program comun pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport şi are un caracter trans-naţional în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea care vizează crearea unui impact la nivel de sistem.

Proiectul se întinde pe durata a 2 ani

Minorities in Europe – Minorităţi în Europa – este titlul proiectului şi se desfăşoară pe doi ani şcolari, 2018 – 2019 respectiv 2019 – 2020.

Un grup de trei profesori din Germania şi din Turcia au petrecut 3 zile la Satu Mare în decembrie 2017, având ca gazde echipa de management a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi. Acestea au fost zilele când s-au pus bazele proiectului, cele trei ţări dorind să depună candidatura împreună pe o temă foarte bine gândită şi lucrată. Între reprezentanţii celor trei ţări, Derya Balci Sezginmert (Turcia), Renate Klupp şi Pedro May (Germania) şi Olivia Pop (România) există colaborare încă din 2010, când împreună au mai conlucrat la depunerea unei candidaturi pentru un proiect european. In lunile ianuarie, februarie, martie 2018, s-au mai alipit celor trei ţări câte o şcoală din Macedonia şi Spania, astfel încât proiectul a fost înaintat Agenţiei Naţionale din Germania, unde a şi primit aprobarea.

Cele cinci şcoli sunt: Walter-Mohr-Realschule Traunreut, Germania, Pertevniyal Lisesi Istanbul, Turcia, Osnovnouciliste Dame Gruev Bitola, Macedonia, Institut Bernat el Ferrer Molins de Rei, Spania respectiv Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi, Satu Mare, România.

La eveniment, participanţii au fost onoraţi de prezenţa viceprimar prof. Doina Feher, a doamnei inspector şcolar general adjunct prof. Delia Gavra din partea I.S.J Satu Mare, a doamnei inspector pentruproiecteeuropene prof. OlteaSăveanu din partea I.S.J Satu Mare, a doamnei director adjunct al Colegiului Economic Gheorghe Dragoş – prof. BogdanaVasileşi a doamnei director al ŞcoliiPostlicealeSanitare de Stat Satu Mare – prof. Lucica Moldovan respectiveleviişicadreledidactice ale liceuluinostru.

Prezentarea proiectului

Directoarea liceului gazdă, Daniela Şimon, a oficiat deschiderea proiectului, după care au luat cuvântul invitaţii. A urmat apoi prezentarea proiectului, susţinută de coordonatoarea proiectului, Olivia Pop, directoare adjunctă şi coordonatoare a proiectului.

Obiectivele proiectului sunt: sublinierea diversităţii culturale în vederea perpetuării tradiţiilor; incluziunea socială la elevii proveniţi din rândul minorităţilor; exersarea limbii engleze şi a competenţelor informatice; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperarea dintre elevi; dezvoltarea empatiei, a toleranţei.

Datorită diversităţii culturale din Europa şi a faptului că în ultimii ani s-au dezvoltat diferite minorităţi în ţările europene, iniţiatorii au abordat această temă de mare interes, pentru a familiariza şi a conştientiza elevii, părinţii, comunitatea locală de importanţa diversităţii culturale şi de rolul important pe care îl au minorităţile în dezvoltarea acesteia.

Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale

Diferite activităţi se vor desfăşura pe parcursul proiectului, în care vor fi implicaţi elevii, profesorii, părinţii şi comunitatea locală: chestionare, ateliere de lucru (managementul conflictelor, incluziune socială), e-book (influenţa limbilor asupra limbii noastre materne), jocuri de rol (Cum este să te simţi în minoritate?), activităţi pe tema patrimoniului cultural, interviu cu autorităţile locale, logo, pagină web, diferite produse de marketing, eseuri, ghid de călătorie, expoziţie despre minorităţi şi bogăţia culturală, plan de lecţie pe tema multiculturalităţii, activitatea Moment Europe – expoziţie de fotografie, conferinţă de presă.

Această cooperare internaţională ne ajută în înţelegerea şi aprofundarea problemelor existente la nivelul minorităţilor din ţările europene, la dezvoltarea sentimentelor de empatie şi nu în ultimul rând la perpetuarea culturii, tradiţiilor, obiceiurilor fiecărei comunităţi în parte.

Prima întâlnire din cadrul proiectului se va organiza în perioada 18-23 noiembrie 2018 la liceul partener din Spania, iar elevii şi profesorii se pregătesc pentru aceasta.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Olivia Pop, directoare adjunctă şi coordonatoare de proiect.