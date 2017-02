„La La Land” triumfă cu șase statuete Oscar, dar pierde premiul pentru cel mai bun film

Musicalul „La La Land” a câștigat șase statuete la gala din 2017 a premiilor Academiei americane de film, dar a pierdut trofeul atribuit celui mai bun film, care a fost acordat în cele din urmă producției „Moonlight”, deși inițial Warren Beatty a comis o eroare și a acordat premiul peliculei regizate de Damien Chazelle, relatează Reuters și AFP.

Eroarea a fost una câtuși de puțin obișnuită la o gală de decernare a Oscarurilor, provocând confuzie și frustrare, în special în rândul producătorilor „La La Land”, care primiseră deja statuetele. Actorul Warren Beatty și-a justificat eroarea prin faptul că i s-a dat un plic greșit, în care era numele câștigătoarei de la categoria cea mai bună actriță, Emma Stone („La La Land”).

„Tuturor femeilor de la această categorie — Natalie, Isabelle, Meryl, Ruth — vă spun că sunteți toate extraordinare și că vă admir mai mult decât aș putea explica. A fost o imensă onoare să mă aflu în compania voastră”, a declarat Emma Stone la primirea statuetei, penultimul trofeu decernat. „Este o enormă confluență de șansă și de oportunitate și deci vreau să-i mulțumesc lui Damien Chazelle pentru oportunitatea de a face parte dintr-un proiect care a fost atât de special”, a adăuga ea.

La rândul său, Casey Affleck a fost desemnat cel mai bun actor pentru rolul din „Manchester by the Sea”. În discursul său de mulțumire, actorul de 41 de ani i-a adus un omagiu regizorului și scenaristului „Manchester by the Sea”, Kenneth Lonergan. El l-a salutat și pe prietenul lui Matt Damon, coproducător al filmului și omul datorită căruia proiectul a putut fi dus la capăt, precum și cel care urma să joace rolul lui Lee Chandler, în cele din urmă încredințat lui Casey Affleck.

Cu același prilej el și-a exprimat admirația pentru contracandidatul său Denzel Washington, despre care a spus că a fost „unul dintre primii care m-au învățat să joc”.

Regizorul „La La Land”, Damien Chazelle, a devenit, la 32 de ani, cel mai tânăr regizor care a câștigat vreodată un Oscar. „Este o onoare atât de mare și mi-aș dori să le mulțumesc celorlalți finaliști. Am fost foarte onorat să fiu în compania voastră în acest an. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți niște regizori atât de incredibili, sunteți o inspirație pentru mine în fiecare zi”, a spus el în discursul său de mulțumire.

Comedia muzicală „La La Land” a câștigat în cele din urmă șase premii din 14 nominalizări, inclusiv cele pentru cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun cântec original „City of Stars”.

Mahershala Ali a primit premiul pentru rol secundar masculin pentru rolul din „Moonlight”, care a fost primul Oscar câștigat vreodată de un actor musulman.

Mahershala Ali le-a mulțumit celor care l-au învățat să fie actor. „Un lucru pe care mi l-au spus constant… este că nu e vorba despre tine. Nu este vorba despre tine, ci despre acele personaje. Te afli în serviciul acelor povești și acelor personaje”.

Viola Davis, în rochie roșie și cu ochii în lacrimi, a fost premiată cu un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul unei femei înșelate din „Fences”, în care apare alături de Denzel Washington, care este și regizorul filmului.

„Oamenii mă întreabă mereu: ‘Cel fel de poveste vrei să spui Viola?’ Și eu spun: ‘Dezgropați aceste cadavre. Dezgropați aceste istorii. Istoriile oamenilor care au avut mari vise dar nu le-au văzut niciodată realizate. Oamenii care s-au îndrăgostit și au pierdut…’, a declarat actrița, laureată deja cu Globul de Aur, premii Emmy și Tony.

Prezentatorul Jimmy Kimmel a dat tonul glumelor pe socoteala președintelui SUA, Donald Trump, încă din monologul său introductiv: „Această emisiune este privită în peste 225 de țări care acum ne urăsc”, a declarat el, aluzie transparentă la politica antiimigrație a președintelui Donald Trump.

La un moment dat prezentatorul chiar i-a dat un mesaj pe Twitter președintelui Trump, remarcând lipsa sa de activitate pe această rețea de socializare.

„The Salesman”, o coproducție iraniano-franceză regizată de Asghar Farhadi, a primit Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, al doilea Oscar al cineastului iranian.

El a absentat de la ceremonie, pe care a boicotat-o pentru a protesta împotriva decretului privind interdicția de călătorie a cetățenilor din șapte țări musulmane, printre care și Iranul.

O ingineră cu dublă cetățenie, iraniană și americană, Anousheh Ansari, a dat citire unei declarații în numele său prin care regizorul își justifică absența prin „respectul față de concetățenii mei și cei din șase alte țări care au fost tratați cu lipsă de respect prin această măsură inumană”.

„The White Helmets”, regizat de Orlando von Einsiedel, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar. Regizorul a dat citire unui scurt mesaj din partea șefului Căștilor albe, Raed Saleh, care nu a putut veni în SUA.

„Suntem atât de recunoscători că acest film a adus la lumină munca noastră. Am salvat peste 82.000 de civili. Îi invit pe cei care mă ascultă să depună eforturi pentru apărarea vieții, să oprească baia de sânge din Siria și din alte părți ale lumii”, se menționează în acest mesaj.

Pentru a îndulci publicul, Jimmy Kimmel a dat tonul căderilor de bonboane în sala Dolby Theatre, din Hollywood, după ce i-a pus pe mai mulți actori în situații delicate când au fost aduși în sală câțiva turiști care au dat mâna cu celebritățile sau și-au făcut poze cu ele. „Acest om nu este un vagabond, este un nominalizat la Oscar”, i-a spus Kimmel unuia dintre vizitatori arătându-l pe Casey Affleck, care a apărut din nou la ceremonie cu o barbă bogată, ca și la Globurile de Aur sau la premiile BAFTA.

Un cuplu care urmează să se căsătorească a avut parte chiar de un gest neașteptat al lui Denzel Washington, care i-a declarat pe cei doi, „soț și soție”.

Prezentatorul i-a adus un omagiu lui Meryl Streep, nominalizată pentru a 20-a oară la un premiu Oscar, cerându-i publicului să-i ofere actriței „supraevaluate” (după cum a caracterizat-o Donald Trump) de 67 de ani „aplauze total nemeritate”, ceea ce asistența a și făcut, aplaudând-o în picioare.