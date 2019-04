La întâlnirea cu membrii Consiliului Judeţean al Elevilor Satu Mare au venit doar doi profesori

Membrii Consiliului Judeţean al Elevilor (CJE) Satu Mare au organizat în cursul zilei de miercuri, la Casa Meşteşugarilor, o întâlnire cu profesorii din judeţ.

Prin această întâlnire elevii şi-au propus să discute despre problemele cu care se confuntă atât elevii, cât şi profesorii în cadrul sistemului de învăţământ. Din păcate, doar două cadre didactice s-au prezentat.

Preşedinta CJE, Andrea Varga, ne-a comunicat că a invitat cadrele didactice prin intermediul e-mailurilor trimise la secretariatele unităţilor de învăţământ, dar şi prin intermediul preşedinţilor Consiliilor Şcolare. Singurii care s-au arătat cu adevărat interesaţi să comunice cu elevii sunt Ştefan Nevezi, profesor la Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” din Carei, şi Claudia Dănuţ de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Satu Mare.

Întrebat care este motivul pentru care a decis să participe la întâlnirea cu elevii, profesorul careian ne-a spus că îşi doreşte să poată face ceva practic pentru îmbunătăţirea situaţiei din învăţământ: “În primul rând, pe noi, cadrele didactice, ne interesează care sunt gândurile elevilor şi cum ne putem implica pentru a îndeplini nevoile acestora. Nemulţumiri sunt în toată ţara, dar noi încercăm să aflăm care sunt cerinţele copiilor”, a declarat Ştefan Nevezi.

Şedinţă amânată

Andrea Varga a amânat şedinta în speranţa că data viitoare profesorii se vor arăta mai receptivi: “Foarte des întâmpinăm probleme noi, elevii, ne plângem de ele, dar şi profesorii au ceva de spus. Dacă ne-am spune toţi problemele am putea aduce această schimbare despre care tot vorbim.”

Vă reamintim că lucrarea la Limba română a elevei Andrea Varga, realizată în cadrul simulării probei de Bacalaureat, a conţinut în loc de rezolvarea cerinţelor 6 pagini de nemulţumiri.

“De ce vrem să schimbăm sistemul de învăţământ şi am ales să protestăm astfel? Deoarece educaţia de azi îl formează pe omul de mâine, om pe care noi îl numim viitorul ţării. Cât despre forma de protest, exact aşa cum părinţii noştri ies în stradă pentru abrogarea ordonanţelor de urgenţă, exact aşa şi noi am căutat o modalitate de a ne face auziţi, pentru că ştim că acum argumentul oamenilor mari este că suntem minori şi că nu putem decide singuri, dar peste câteva luni sau un an când terminăm clasa a XII-a se presupune că suntem şi noi adulţi şi putem lua decizii fără ajutorul lor. Ei bine, eu am decis. Am decis că nu mai vreau să se facă modificări în timpul anului şcolar care să mă afecteze, am decis că vreau ca şcoala să-mi dezvolte mai mult decât competitivitatea, am decis să protestez pentru că fiecare om contează şi am decis că ţara asta poate avea un viitor mai bun dacă luptăm pentru asta”, îşi motiva eleva protestul scris.

Azi, întâlnire cu ministrul

Scrisoarea elevei a devenit virală pe internet şi a ajuns şi în atenţia ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Aceasta a declarat că opiniile elevei sunt pertinente şi şi-a exprimat dorinţa de a o cunoaşte personal şi de a purta o discuţie cu aceasta. Referitor la o posibilă întâlnire cu ministrul Educaţei, Andrea Varga spune că o astfel de discuţie ar putea reprezenta un pas important. “Eu sunt dispusă să am o discuţie cu dumneaei, şi nu pot să mă pronunţ, dar vreau să sper că o discuţie faţă în faţă ar determina-o să înţeleagă anumite lucruri şi poate chiar s-ar schimba ceva”, este de părere Andrea.

Întâlnirea dintre membrii conducerii Consiliului Judeţean al Elevilor Satu Mare şi ministrul Educaţiei va avea loc chiar azi, tot la Casa Meşteşugarilor, în jurul orei 18. La întâlnire vor participa autorităţi locale şi directori de şcoli şi licee din judeţ.