La Evaluarea Naţională s-au obţinut 47 note de 10

După câteva zile de aşteptare şi emoţii, elevii de clasa a VIII-a au aflat marţi, 25 iunie, rezultatele înainte de contestaţii la Evaluarea Naţională. Din datele primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare rezultă că din totalul de 2.641 candidaţi înscrişi au fost prezenţi 2.241, din care 1.611 sunt cu medii peste 5, aşadar o promovabilitate pe judeţ de 71,89%.

S-au obţinut 27 note de 10 la proba de Limba şi literatura română, 4 note de 10 la Limba şi literatura maghiară şi 16 note de 10 la Matematică.

Patru eleve din judeţ au obţinut 10 atât la Limba şi literatura română, cât şi la Matematică. Este vorba despre Oana Haiduc, Alexandra Moroz, Roberta Nistea şi Blanca Stăncioiu. Primele trei au studiat la Şcoala Gimnazială “Bălcescu-Petőfi”, în timp ce Blanca Stăncioiu este elevă la “Grigore Moisil”.

Florian Vandici, diriginte şi profesor de Matematică al elevelor de la “Bălcescu-Petőfi” este foarte mândru de performanţele elevilor din clasa a VIII-a B, pe care îi numeşte „generaţia de aur a şcolii”. “Rezultatele au venit să confirme ce am declarat, cum că această clasă a VIII-a B este generaţia de aur a şcolii. Fetele care au reuşit să realizeze performanţa aceasta sunt deosebite, dar încă doi-trei elevi mai puteau să obţină 10”.

De asemenea, acesta a menţionat că 5 dintre elevii lui de la “Bălcescu – Petőfi” au obţinut 10 la Matematică: “Aceste rezultate îmi încununează munca de 40 de ani în această şcoală”, a adăugat Florian Vandici.

De la directoarea unităţii, profesoara Carmen Fechete, prezentă şi ea la afişarea rezultatelor de la Evaluarea naţională, am aflat că elevii clasei a VIII-a B au obţinut rezultate foarte bune de-a lungul anilor. Sunt 6 şefi de promoţie, 9 medii de 10 pe parcursul clasei a VIII-a, ultima medie din clasă fiind de 9,22. Marea majoritate a elevilor din a VIII-a B au avut-o ca învăţătoare pe doamna Maria Vandici. Din a V-a clasa a fost preluată de domnul profesor Vandici. Rezultatele remarcabile ale acestor elevi se datorează astfel şi echipei Vandici, care merită tot respectul şi admiraţia miilor de elevi care le-au trecut prin mână, precum şi a părinţilor. Mulţi dintre părinţii acestei generaţii de aur sunt de fapt foşti elevi ai soţilor Vandici.

Elevii de la “Lucian Blaga”, mulţumiţi de rezultate

Echipa Informaţia Zilei a ajuns în 25 iunie şi la Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” din municipiul Satu Mare chiar în momentul afişării rezultatelor, iar reacţiile pe care le-am surprins ne-au emoţionat şi pe noi. Unii elevi aveau lacrimi în ochi, alţii îşi îmbrăţişau profesorii, în timp ce câţiva efectiv săreau prin curtea şcolii.

Am stat de vorbă cu o parte dintre ei şi toţi ne-au spus că rezultatele sunt potrivite cu liceele unde doresc să ajungă din toamnă şi că munca din acest an a meritat. Unii au fost de părere că se puteau descurca mai bine, însă starea pe care au trasmis-o elevii per ansamblu a fost una de bucurie.

Elevii nemulţumiţi de nota cu care le-a fost evaluată lucrarea au avut la dispoziţie restul zilei de ieri pentru a depune contestaţii. Acestea vor fi soluţionate în perioada 26 – 28 iunie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze în 29 iunie.

Media de admitere în liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională (80%) şi media claselor V-VIII (20 %).

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2×ABS + 0,8×EN, formul[ de calcul unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.