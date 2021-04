La doar 6 ani, sătmăreanul Cristian Muntean a încheiat un concurs de şah de la Baia Mare pe locul 1

Zilele trecute, la Baia Mare s-a desfăşurat Turneul de şah Tinerii Lei No. 1. Turneul A, dedicat sportivilor legitimaţi U1900, a strâns 77 de jucători de la 23 de cluburi din ţară. Zeci de participanţi au fost şi la Turneul B, pentru nelegitimaţi sub 15 ani, şi turneul C pentru nelegitimaţi sub 6 ani. La evenimentul de la Baia Mare am avut şi sătmăreni.

În primul rând, precizăm că la turneul principal, arbitrajul a fost asigurat de sătmăreanul Ciprian Muntean.

Altfel, pe podiumurile finale am avut mai mulţi sătmăreni. Prezentăm în rândurile următoare categoriile la care s-au remarcat sătmărenii.

Turneul A

Băieţi U8

locul 1 – Kovacs Balazs – CSM Satu Mare

locul 2 – Savu Mihai (BM)

locul 3 – Şuteu Cătălin – Baia Mare

Băieţi U10

locul 1 – Mureşan Marian (BM)

locul 2 – Seletye Dominik – CSM Satu Mare

locul 3 – Butuza Ştefan – Tg. Mureş

Fete U14

locul 1 – Sălăjan Ştefania – LPS Satu Mare

locul 2 – Coman Carla (BM)

locul 3 – Filipan Lavinia (BM)’

Băieţi U14

locul 1 – Iuga Ioan – LPS Satu Mare

locul 2 – Moise Mihai – Tg. Mureş

locul 3 – Donici David – Tg. Mureş

Sătmărenii pe podium la turneele B şi C:

Băieţi U6

locul 1 – Muntean Cristian (CS Voinţa Satu Mare)

locul 2 – Codrea Tudor (Sighet)

locul 3 – Marc David (Tinerii Lei)

Băieţi U8

locul 1 – Cozma Alexandru (BM)

locul 2 – Paul Luis (Tinerii Lei)

locul 3 – Buta Dragoş (CS Voinţa Satu Mare)

Băieţi U10

locul 1 – Avram Iulia – (BM)

locul 2 – Sabo Daria – (CS Voinţa Satu Mare)

locul 3 – Suteu Mara -(La Bunicu)