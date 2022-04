La debut de playout, CSM Satu Mare joacă în deplasare cu CFR Cluj II

CSM Satu Mare începe mai devreme cu o zi partea a doua a campionatului Ligii 3 la fotbal. Asta pentru că a doua echipă a CFR-ului din Cluj-Napoca îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe parcursul zilei de vineri. Aşa că, în prima etapă din play-out, CSM Satu Mare va da piept cu CFR Cluj II, o echipă alcătuită în mare parte din jucători tineri şi foarte tineri.

Conform regulamentului, echipele pornesc la drum cu zestrea de puncte acumulate în sezonul regulat, dar cu golaveraj zero. Cele două echipe sunt vecine în clasament, dar CFR are 3 puncte în plus faţă de CSM. Aparent este un meci fără o miză importantă dar nu este aşa. Regulamentul spune că retrogradeză în judeţ echipele de pe locuri 9 şi 10 din fiecare serie plus o echipă de pe locul 8 cu cel mai slab punctaj din cele 10 serii. Aşa că sătmărenii pot avea în continuare emoţii. În plus, echipa de sub CSM, Progresul Şomcuta este la doar un punct distanţă de gruparea pregătită de Tibi Csik şi Levente Paul.

Delegaţia sătmăreană şi-a programat plecarea spre Cluj în dimineaţa meciului cu un lot care cuprinde 21 de jucători. În lot nu sunt jucători accidentaţi sau suspedaţi aşa că Tiberiu Cdik va putea trimite în teren cea mai bună formulă de echipă. Partida se va disputa pe pe stadionul din Someşeni cu începere de la ora 17.00. Arbitrajul va fi asigurat de Norbert Kemeneş (Baia Mare) ajutat de Sergiu Duma şi Adrian Iancău (Zalău).

Programul etapei:

• CFR Cluj 2 – CSM Satu Mare

• SCM Zalău – Luceafărul Oradea

• Sportul Şimleu – Progresul Şomcuta

CLASAMENT

5.SCM Zalău 28p

6.Sportul Şimleu 23p

7.CFR Cluj 21p

8.CSM Satu Mare 18p

9.Progresul Şomcuta 17p

10.Luceafărul -3p