La congresul USR participă şi o delegaţie de sătmăreni

Va fi desemnat prezidenţiabilul USR, care va intra în tandem preşedinte-premier cu cel ales de PLUS

Congresul USR va avea loc sâmbătă, 13 iulie, şi va reuni 500 de delegaţi care vor alege candidatul partidului la prezidenţiale şi vor vota modificări la statut, potrivit unui anunţ de presă. Consiliul Naţional al PLUS se va întruni în aceeaşi zi.

Cel de-al patrulea Congres al USR se va desfăşura sâmbătă, începând cu ora 10:30, la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB).

Programul congresului

De la 10:30 la 13:30 candidaţii USR vor susţine discursuri şi apoi va avea loc votul cu buletine. Între orele 13:30 şi 15:00 va fi efectuată numărătoarea voturilor, urmată de anunţarea rezultatelor.

Dezbaterile şi votul amendamentelor la Statut vor începe după-amiază şi este posibil să se desfăşoare până seara, potrivit sursei citate.

Modificări la Statut

Pe 8 iunie, Comitetul Politic al USR a aprobat o serie de modificări la Statutul partidului, modificări care vor fi supuse aprobării Congresului de sâmbătă. Principala modificare priveşte modul de alegere a preşedintelui USR, în sensul ca acesta să fie ales de toţi membrii partidului, prin vot direct. Amendamentul agreat de Comitetul Politic al USR, reunit la Brăila, a fost propus de Dan Barna.

Dacă modificarea Statutului va fi agreată şi de Congresul USR, atunci preşedintele formaţiunii va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al membrilor USR pentru un mandat de maximum 4 ani, se arată într-un comunicat de presă.

Cu alte cuvinte, un om va însemna un vot “pro” sau “contra”. În prezent, preşedintele USR este ales printr-un vot ponderat, adică este luată în calcul şi performanţa filialei din care votantul face parte.

Alte modificări aprobate de Comitetul Politic al partidului au vizat validarea candidaţilor locali, drepturile şi obligaţiile membrilor, formarea filialelor rurale şi selectarea delegaţilor la Congresul de sâmbătă.

Patru candidaţi la nominalizarea pentru prezidenţiale

Patru membri USR s-au înscris în competiţia internă, printre care şi preşedintele formaţiunii, Dan Barna.

“Cei patru membri USR care s-au înscris în competiţia pentru alegerea candidatului la prezidenţiale până la termenul limită votat de Comitetul Politic sunt preşedintele USR Dan Barna, senatorul Mihai Goţiu şi alţi doi membri USR – Dumitru Stanca şi Dragoş Dinulescu. Dumitru Stanca este cadru militar în rezervă şi membru USR Ilfov, Dragoş Dinulescu este medic dentist şi membru în Biroul Judeţean USR Prahova”, a transmis formaţiunea, într-un comunicat de presă.

La congresul USR participă şi o delegaţie de sătmăreni în frunte cu Radu Creţu, preşedintele filialei judeţene. Din delegaţie mai fac parte Adrian Bud, Daniel Kalman, Corina Lazăr.

Consiliu Naţional la PLUS

Consiliul Naţional al PLUS se va desfăşura tot sâmbătă, la sediul partidului, în vederea stabilirii procedurii de selecţie a candidatului PLUS la prezidenţiale. Va fi validat şi acordul Alianţei USR-PLUS care va oferi candidaţi la prezidenţiale, locale şi parlamentare. La şedinţă nu participă niciun sătmărean. USR şi PLUS se află în negocieri în vederea stabilirii candidatului Alianţei pentru un mandat la Cotroceni. Liderii celor două formaţiuni au explicat că va fi un tandem al Alianţei USR-PLUS. Dacă Dan Barna va fi prezidenţiabilul, atunci Dacian Cioloş va fi propunerea de premier sau viceversa.