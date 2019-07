La Cluj-Napoca începe o nouă ediţie a festivalului ‘Jazz in the park’

În perioada 4-7 iulie 2019 are loc la Cluj-Napoca cea de-a şaptea ediţie a festivalului Jazz in the Park. În prima zi a evenimentului, de la ora 19.00, va putea fi ascultat ansamblul Shai Maestro Trio. Formaţia este alcătuită din basistul Jorge Roeder, Ofri Nehemya – la baterie şi Shai Maestro, unul dintre cei mai promiţători şi talentaţi pianişti de jazz ai generaţiei sale.

Tot pe scena festivalului Jazz in the Park, de la ora 21.00 va evolua Marcus Miller, celebru compozitor, producător şi instrumentist, care a colaborat cu artişti precum Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin şi Miles Davis. Câştigător de premii Grammy, basistul Marcus Miller are un stil muzical inconfundabil, îmbinând jazzul cu elemente ale muzicii funk şi soul.