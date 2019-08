La CEx-ul PSD s-au tăiat capete şi au apărut figuri noi

În CEx-ul de vineri, social-democraţii au stabilit ca Dana Gîrbovan să fie propusă la Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, iar senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie. Ana Birchall ar urma să fie vicepremier pentru parteneriate, iar Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice.

Anunţul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă după CExN-ul de vineri. Propunerile pentru portofoliile de mai sus amintite vor fi trimise luni la Cotroceni, la preşedintele Klaus Iohannis.

Candidatul Alianţei USR-PLUS, Dan Barna, îi cere preşedintelui României, Klaus Iohannis, să nu accepte nominalizarea Danei Gîrbovan la Justiţie.

Dăncilă anunţă că va trimite luni la Cotroceni noile propuneri de miniştri

Prim-ministrul Viorica Dancilă, preşedinte al Partidului Social Democrat, a anunţat vineri că, potrivit deciziei Comitetului Executiv al PSD, Ana Birchall va fi remaniată de la Ministerul Justiţiei, portofoliul urmând să fie preluat de preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gârbovan. Ana Birchall ar urma că fie propusă pentru funcţia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Mihai Fifor este nominalizat la Interne, după ce a deţinut interimar această funcţie. Deputatul PSD Iulian Iancu este propus pentru funcţia de vicepremier pentru probleme economice, iar senatorul Şerban Valeca la Educaţiei.

Dăncilă a anunţat că va trimite luni către Palatul Cotroceni noile propuneri de miniştri.

“Vom trimite propuneri către domnul Iohannis luni. Pentru MAI l-am desemnat pe Mihai Fifor, pentru Educaţie pe senatorul Şerban Valeca, pentru ministerul Justiţiei Dana Gîrbovan, independent, preşedinte UNJR, vicepremier pe problaeme economice Iulian Iancu şi vicepremier pentru parteneriate strategice Ana Birchall. Acestea au fost cele cinci propuneri votate în cadrul CEx”, a anunţat Viorica Dăncilă.

De asemenea, şefa Executivului susţine că a informat-o pe Ana Birchall de înlocuire. “Înainte de şedinţa CEx, am avut o discuţie cu Birchall şi i-am mulţumit pentru activitate şi i-am spus că vreau să fac această modificare la minister”, a precizat Dăncilă.

Premeirul susţine că îşi doreşte la Justiţie o persoană care a lucrat alături de magistraţi şi din acest motiv a decis să o înlocuiască pe Ana Birchall. În plus, Dăncilă a precizat că a avut o discuţie cu Dana Gîrbovan.

„Bineînţeles că am discutat cu doamna Gârbovan, nu puteam să fac o propunere fără să discut cu domnia sa. Am rugat-o să vină în această funcţie având în vedere experienţa domniei sale şi respectul de care se bucură în domeniul Justiţiei. (…) Vreau ca la Ministerul Justiţiei să fie cineva care cunoaşte foarte bine modul în care lucrează magistraţii, care a lucrat alături de magistraţi, cineva independent şi nu am mai vrut să fie cineva înregimentat politic”, a declarat Dăncilă.

Gîrbovan: Am acceptat de principiu propunerea

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, susţine că a acceptat de principiu propunerea, cu condiţia de a-i fi asigurată independenţa şi în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis este de acord de principiu.

“Am fost contactată de doamna premier Viorica Dăncilă cu propunerea de a prelua Ministerul Justiţiei, mai ales pentru a acţiona, în limitele competenţei, în vederea combaterii criminalităţii organizate şi a traficului de persoane.

Am acceptat de principiu propunerea, cu condiţia de a-mi fi asigurată independenţa deplină în exercitarea mandatului şi, de asemenea, ca preşedintele Klaus Iohannis să fie de acord de principiu”, scrie Gîrbovan, vineri, pe Facebook.

Ea a subliniat că nu vrea ca Ministerul Justiţiei “să devină subiect de dispute politice şi electorale între palate, ci discuţiile publice să fie pe găsirea de soluţii pentru problemele din Justiţie”.

Gîrbovan spune că pe lângă problema traficului de persoane şi a criminalităţii Justiţia “are probleme recurente ce nu au fost soluţionate, cum sunt cele legate de resursele umane şi infrastructură sau de supraaglomerarea instanţelor şi parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate”.

În cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va fi de acord cu numire, Dana Gîrbovan spune că este deschisă să colaboreze cu “toţi cei interesaţi, pentru a avea o justiţie independentă, eficientă şi respectată în România, astfel încât cetăţeanul să vadă că drepturile şi libertăţile sale sunt respectate şi protejate”.

Barna îi cere lui Iohannis să nu accepte numirea Danei Gîrbovan la Justiţie

Preşedintele USR, Dan Barna, a reacţionat imediat spunând că desemnarea de către PSD a Danei Gîrbovan în Guvern reprezintă „un semnal extrem de îngrijorător că PSD va relua eforturile de a-şi subordona Justiţia” şi îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să nu accepte nominalizarea.

„Îi cer preşedintelui Iohannis să nu accepte această numire şi să folosească toate pârghiile pe care funcţia prezidenţială i le oferă pentru a se asigura că PSD nu va reuşi să-şi subordoneze Justiţia”, scrie Barna pe Facebook.

Liderul USR a mai precizat că Dana Gîrbovan „a fost unul dintre cei mai vocali susţinători ai ‘reformei’ iniţiate de Dragnea şi Iordache în Justiţie, în favoarea penalilor din politică”.