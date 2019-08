La centrala nucleară de la Cernavodă s-ar mai putea construi un reactor

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat că România este capabilă să construiască „astăzi” un reactor la Centrala de la Cernavodă. Acesta a mai spus că retubarea Reactorului 1 al centralei este în desfăşurare, dar sistemul energetic mai are nevoie de investiţii.

“Astăzi putem să construim un reactor nou. În momentul în care implementăm contractele pentru diferenţă, cu construcţia nu o să fie niciun fel de problemă. Astăzi încă suntem în negocieri. Negociem în continuare cu partenerul chinez”, a afirmat ministrul. Acesta a explicat că proiectul este în negocieri, iar condiţiile de acum 7 ani, când au început discuţiile, s-au schimbat.

“Nu pot să spun că avem o certitudine. Suntem în negocieri. Investiţia asta şi negocierile sunt făcute astfel încât noi, România, să nu plătim un preţ prea mare. E adevărat că negocierile au trenat extrem de mult. Condiţiile de acum 7 ani s-au schimbat. Noi facem analize permanente”, a explicat Anton Anton.

Acesta a adăugat că procesul de retubare a Reactorului 1 de la Cernavodă sunt în curs, acum afându-se în prima etapă de definire şi organizare până în 2021, urmând apoi pregătirea implementării până în 2026 şi implemetarea propriu-zisă.

“Retubarea Reactorului 1 şi al doilea de la Cernavodă. La Reactorul 1 eu zic aşa, nu zic eu, ci toţi cei care lucrează, că operaţiunea de retubare a început. Are 3 faze. Prima etapă este de definire organizare etc. care se termină în 2021. A doua este pregătirea implementării până în 2026 care înseamnă şi realizarea unor elemente fizice care se pot face în perioada de oprire planificată. Faza a treia este oprirea efectivă, care înseamnă implementare 2 ani. Apoi, Reactorul 1 reabilitat mai funcţionează încă 30 de ani fără probleme. Este extrem de important. E important că această investiţie a început” a declarat ministrul. Anton Anton a mai recunoscut că sistemul energetic din România are încă mare nevoie de investiţii. “Sistemul energetic are nevoie de investiţii. Nu, nu avem de toate”, a afirmat ministrul Energiei.