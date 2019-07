La Biserica ortodoxă din Peteritea au început lucrările de pictură interioară

Zilele trecute (început de iulie 2019), am avut prilejul să vizitez Biserica ”Sfânta Treime”, din Peteritea, comuna Vima Mică, judeţul Maramureş (edificată din iniţiativa familiei Valentin Tuns şi totodată sponsorizată de aceasta). De la bun început, aveam să constat că lucrările de finisare se află în graficul prevăzut în proiect.

Iată ce scriam în Informaţia zilei de Maramureş, pe 21 iunie 2015, dată la care a avut loc sfinţirea locului unde urma să fie clădit edificiul instituţiei. ”2019 este anul în care se vor realiza lucrări de finisaje: pictura interioară, construcţia gardului dinspre drum, amenajare de alei, spaţii verzi, plantare de arbuşti şi flori. În fine, în 2020 este prevăzută pregătirea bisericii pentru sfinţire, dotarea cu mobilier interior, împodobire şi ceremonialul de sfinţire, care va avea loc a doua zi de Rusalii”.

Stadiul actual al lucrărilor de pictură

Aflându-mă la faţa locului, la început de iulie 2019, am întâlnit echipa de pictori, formată din Liviu Mihai Bob (al cărui bunic a locuit tocmai în sat) şi Gavril Oltean. Ei lucrau de zor, după un proiect întocmit de Alexandru Crişan, la pictarea în tehnică frescă a naosului (turlei) a cărei imagine o reproducem alături). Preţ de una-două ore, am stat de vorbă cu pictorii, de la care am aflat că lucrează în culori de bună calitate, care asigură durabilitatea lucrării, garantată fiind vreme de 30 de ani. Liviu Bob (specializat în pictură bisericească şi participant la numeroase cursuri şi conferinţe având ca tematică specificul naţional în pictura bisericească) ne-a pus la dispoziţie proiectul despre care am făcut mai sus vorbire. Acel proiect, care poartă vizele Parohiei şi a Comisiei de Pictură Bisericească, mai are un şir de fotografii şi desene pentru fiecare dintre secţiunile clădirii. Costul estimativ al lucrărilor de pictură se ridică la 230.000 de lei, potrivit contractului obţinut prin licitaţie. Tot în contract se prevede că beneficiarul (reprezentat de Cornel Filip, preot paroh) asigură schela, materialele, om de ajutor, masă şi cazare pentru colectivul de doi pictori.

Alte lucrări

Alte lucrări de finisaje, pe care le-am văzut la faţa locului, sunt geamurile cu vitralii şi uşa din lemn de stejar, superb sculptată de un meşter din Groşii Ţibleşului. Tot acelui meşter îi revine sarcina de a făuri iconostasul, de asemenea din lemn de stejar.

În paralel, se lucra la instalaţiile de încălzire, parte dintre calorifere fiind montate, iar centrala termică se afla depozitată în faţa clădirii. Gardurile sunt în mare măsură înălţate, iar o bună parte din curte este pavată cu beton.

În aceste condiţii, aşa cum este consemnat în proiectul edificiului, putem spune că există premise ca lucrările de pictură să fie finalizate în 2020, an în care este prevăzută pregătirea bisericii pentru sfinţire, dotarea cu mobilier interior, împodobire şi ceremonialul de sfinţire, plănuit să aibă loc a doua zi de Rusalii.

Biserica veche

Deocamdată enoriaşii din Peteritea folosesc tot biserica veche, din lemn, declarată monument istoric. Date despre această biserică se găsesc într-un capitol distinct din lucrarea intitulată Monografia satului Peteritea, tipărită în 2006, subsemnatul fiind autorul volumului. Mai menţionăm că acest volum a fost utilizat ca bibliografie de Valentin Tuns în cartea intitulată ”Familia şi Biserica – Într-un sat din Ţara Lăpuşului”, tipărită în 2014, precum şi de preotul Felician Man în volumul Monografia satului şi a Bisericii din Vălenii Lăpuşului, tipărită în 2013.

V. Nechita