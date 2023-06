La 11 zile de la finalul sezonului, CSM Olimpia a trimis un comunicat cu declaraţii

La 11 zile de la încheierea campionatului Ligii 3 la fotbal am primit din partea Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare un comunicat. În acest comunicat, trei persoane din staff, preşedintele Istvan Mureşan, directorul tehnic Florin Fabian şi antrenorul Tiberiu Csik îşi exprimă punctul de vedere referitor la comportarea echipei de fotbal în campionatul Ligii 3 din România. Nu vom face acum aprecieri referitoare la declaraţiile lor.

Vom puncta doar un aspect din declaraţia preşedintelui Istvan Mureşan. Domnul preşedinte nu uita să aducă mulţumiri speciale primarului oraşului Satu Mare. Oare de ce?

Declaraţia lui Istvan, cu tot cu greşeli:

“Pentru sezonul 2022-2023 ne-am propus obiectiv accederea în play-off-ul campionatului, ceea ce am reuşit, după un campionat dificil am terminat sezonul regulat pe locul 2. Datorită poziţiei bune obţinute, am avut avantajul de a juca în play-off cinci meciuri din nouă, pe teren propriu. Din păcate în a doua parte a campionatului nu am reuşit să mai atingem acelaşi nivel de joc, dar au fost şi alţi factori, care ne-au dezavantajat – dar nu doresc să intru în detalii legat de acest aspect. În acest fel nu am putut să ne menţinem poziţia în clasament, dar totuşi, cred că putem să fim mândri cu locul 3 oţinut într-o grupă, în care s-a dus lupta în cinci pentru locurile la baraj. Anul trecut luptam să nu retrogradăm, în acest an am terminat printre cei mai buni în serie. Pentru asta doresc să mulţumesc Consiliului Local şi domnului primar, Kereskényi Gábor pentru spijinul acordat. Ţin să mulţumesc stafului tehnic şi lotului de jucători pentru munca depusă de-a lungul sezonului. Suntem recunoscători sponsorilor şi partenerilor noştrii, care au fost alături de noi, şi au avut încredere în noi. Nu în ultimul rând doresc să în mulţumesc celor, care la club au pus umărul pentru atingerea performanţei şi sătmărenilor care au venit la stadion să ne susţină. Şi nu au fost puţini.”