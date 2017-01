Kovesi spune că nu are motive să demisioneze

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, într-un interviu, că l-a cunoscut pe Sebastian Ghiţă la evenimente organizate de instituţiile cu care colabora, precizând că nu a participat la evenimente private cu acesta. Kovesi spune că nu are motive să îşi dea demisia.

„În calitatea mea instituţională, am fost invitată la anumite evenimente organizate de şefi de instituţii sau de instituţiile cu care colaborăm în activitatea noastră, ocazie cu care l-am întâlnit pe Sebastian Ghiţă. La astfel de evenimente. Nu am participat la evenimente private cu Sebastian Ghiţă, nu am vorbit niciodată la telefon cu Sebastian Ghiţă, nu i-am dat mailuri şi nu am participat decât la evenimente organizate de şefi de instituţii sau de instituţii publice, la care eu nu pot cenzura lista de invitaţi, evenimente la care au fost prezente şi alte persoane. (..) Nu ştiu cine e cucuveaua mov. Nu am folosit niciodată un astfel de e-mail”, a declarat Laura Codruţa Kovesi pentru ziare.com, notează Mediafax.

În ceea priveşte anunţul făcut de fostul deputat, potrivit căruia va publica imagini cu procurorul şef al DNA de la petreceri private, Kovesi susţină că imagini „trucate sau editate pot apărea oricând”.

„Nu am fost în vacanţe cu Sebastian Ghiţă, nu am petrecut timp liber cu Sebastian Ghiţă. Poze trucate sau editate, filme trucate sau editate pot apărea oricând aşa cum au apărut şi până acum. Sunt deja imagini în spaţiul public în care este aplicată fotografia mea peste o imagine dintr-o vie sau o cramă. Am văzut imagini cu mine de la evenimente publice, aplicate peste o altă imagine, spunându-se că am participat la nu ştiu ce petreceri. Aşa ceva poate să apară, poze, filme editate, trucate. Pot să apară poze dintr-un context prezentate în alt context. Nu exclud asemenea manipulări. Este evident că se încearcă o manipulare pentru ca lumea să uite câte dosare i-au fost făcute acestui inculpat, câte prejudicii a provocat statului şi că este un inculpat fugar. Este doar o manipulare prin care îmbracă lucruri adevărate cu lucruri false. Sunt situaţii în care participând la evenimente, a căror listă de invitaţi nu o pot cenzura, să întâlnesc persoane inculpate, care erau implicate în dosare DNA sau ulterior au fost cercetate. Dar acest lucru nu mă face prietenă cu acele persoane”, susţine procurorul şef DNA.

În ultima înregistrare difuzată de postul România TV, Sebastian Ghiţă susţine că Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea ar fi ofiţeri acoperiţi ai unui serviciu secret străin dintr-o ţară parteneră României. În legătură cu aceste declaraţii, Kovesi a precizat : „Exclus. Aceste afirmaţii mi se par foarte grave, total mincinoase. Nu este adevărat”.

Într-o altă înregistrare, Sebastian Ghiţă a afirmat că a avut discuţii cu şefa DNA, inclusiv pe mail, legate de modul în care trebie să obţină probe în dosarul Realitatea Media pentru a-l prinde pe Sorin Ovidiu Vîntu. Ghiţă prezenta atunci şi seriile bacnotelor folosite în dosarul în care Vîntu a fost condamnat.

„Referitor la banii folosiţi în acel dosar al lui Sorin Ovidiu Vîntu, ei au fost puşi la dispoziţie de denunţător, adică Sebastian Ghiţă. Deci e firesc să cunoască seriile bancnotelor. Este un dosar finalizat în urmă cu mai mulţi ani, în care există deja o condamnare definitivă. Multe informaţii sunt deja publice, tot ce s-a lucrat în dosar a fost verificat de judecători diferiţi din complete diferite.Vorbeam de manipulare, poze editate şi poze trucate. V-aş mai da un exemplu. A fost prezentată o factură referitoare la deplasarea făcuta la Cluj pentru a se „rezolva”, pun între ghimele pentru că nu poate fi adevarat, cercetarea mea în cazul de plagiat în 2012. Va rog să vă uitati pe factura jos. Comanda pentru factură a fost făcută în 2009, iar plata în 2012. Cum e făcuta în 2009 o comandă pentru un avion privat, ştiind că în 2012 Codruţa Kovesi va fi investigată pentru plagiat? Este din nou tehnică de maniplare şi îmbinare a unor chestiuni adevărate cu minciuni. Poate factura e adevarată, dar este folosită în alt context”, a precizat Laura Codruţa Kovesi.

În ceea ce priveşte evoluţia căutării lui Ghiţă, Kovesi a spus : „Inculpatul a fost pierdut de Poliţia Română în timp ce se afla sub filaj. De Poliţia Română trebuie găsit. Demersuri care au ţinut de instituţia noastră am făcut, pentru că am cerut arestarea preventivă şi emiterea unui mandat de arestare european. Sigur că în paralel facem şi anumite demersuri, verificăm informaţii privind locul unde se poate ascunde.”

În data de 3 ianuarie, postul România Tv a oferit o înregistrare audio cu Sebastian Ghiţă în care acesta spune că fostul preşedinte Traian Băsescu are înregistrări cu Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi Cameliea Bogdan despre cum se discuta despre dosare penale.

„Eu nu am avut discuţii despre aranjarea dosarelor, pentru că nu am făcut aşa ceva. O asemenea discuţie cu mine nu poate să existe, pentru că nu am avut niciodată discuţii despre aranjarea dosarelor. Nu am participat niciodată la discuţii cu ofiţeri ai serviciilor de informaţii, cu judecători sau cu altcineva despre aranjarea unor dosare. Dacă domnul Băsescu a înregistrat discuţiile pe care le-am avut, nu e problema mea. Am avut întâlniri instituţionale în care am discutat chestiuni instituţionale.(…) Orice persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, ia la cunostinţă despre săvârşirea unei fapte penale, despre comiterea unei abateri disciplinare, despre aranjarea unor dosare avea obligaţia să sesizeze organele judiciare. Cum vii după 3-4 ani să spui că ştii că se aranjau dosare, că se încalcă legea de către un procuror din DNA sau de un judecator sau un ofiţer? Obligatia există şi acum în lege”, a replicat procurorul şef al DNA.

În ceea ce priveşte impactul pe care scandalul în care procurorul şef al DNA este implicat, Kovesi susţine că impactul este resimţit în întregul sistem judiciar, precizând că „s-au dat sute de mii de euro, chiar şi un milion, pentru campanii împotriva DNA”.

„Sunt mulţi care spun: uite ce vă fac vouă, când dosarele vor ajunge la noi ni se poate întâmpla la fel. Ce sunt aceste atacuri? O încercare de a ne intimida. DNA a atins persoane foarte importante, cu averi impresionante. Faceţi un calcul ce avere au inculpaţii cercetaţi de DNA în ultimii ani. În ultimii trei ani, măsurile asiguratorii puse de DNA sunt de peste 1,5 miliarde de euro. Ce averi au unele persoane cercetate de DNA? S-au dat sute de mii de euro, chiar şi un milion, pentru campanii anti-DNA, de hărţuire, de intimidare, de denigrare”, spune procurorul şef al DNA.

Laura Codruţa Kovesi susţine că nu are motive de demisie. „De ce să demisionez, pentru că am deranjat nişte inculpaţi? Că ne-am făcut treaba? Nu am de ce să demisionez. Mi-am făcut şi voi continua să-mi fac treaba”.

Şefa DNA a anunţat că a făcut mai multe sesizări la CNA şi la CSM după înregistrările lui Sebastian Ghiţă.