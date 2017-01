Kovesi refuză să comenteze acuzațiile inculpatului fugar Ghiță

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni, la prima apariţie publică de la dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, că nu comentează declaraţiile „unui inculpat fugar”, care „de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA prin afirmaţii denigratoare şi tendenţioase”.

„Să lăsam lucrurile ridicole, gen cucuvele mov şi şefi CIA. Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte în instrumentare la DNA, altele trimise în judecată. Un inculpat fugar care de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA prin afirmaţii denigratoare şi tendenţioase. (…) În ceea ce priveşte atacurile care sunt în ultima perioadă cu privire la sistemul de justiţie, aş avea mai mult comentarii. V-aş ruga să observaţi că sunt făcute de inculpaţi care sunt cercetaţi în dosarele DNA, trimişi în judecată de DNA sau chiar condamnaţi, sau de persoane care îii susţin. Aceste atacuri sunt făcute datorită faptului că DNA şi-a permis să deranjeze inculpaţii. Deşi am făcut mai multe demersuri instituţionale, aceste atacuri au continuat. Doar la sfârşitul anului trecut am făcut 14 sesiyări la CSM cu privire la declaraţiile tendenţioase, denigratoare, mincinoase, chiar ridicole, ale inculpaţilor pe care i-am cercetat. Am sesizat CNA pentru 12 emisiuni şi chiar în cursul zilei de azi am reluat dialogul instituţional cu CSM şi cu privire la afirmaţiile care au apărut în cursul lunii decembrie şi la începutul acestui an în spaţiul public din partea mai multor persoane cercetatea de DNA. Am sesizat CSM”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la sediul Ministerului Justiţiei, după întâlnirea la care ministrul Justiţiei a convocat şefii de parchete.

Procurorul şef al DNA a declarat că i-a prezentat situaţia atacurilor asupra DNA şi noului ministru al Justiţiei, Florin Iordache.

„La venire m-aţi văzut cu un biblioraft cu documente, conţine date despre toate demersurile pe care le-am făcut cu privire la aceste afirmaţii, am trimis şi în atenţia procurorului general, am trimis şi ministrului Justiţiei. O parte dintre aceste afirmaţii mincinoase au fost verificate deja în cadrul unui dosar penal şi s-a dat şi o soluţie de clasare. Domnul ministru ne-a invitat la o discuţie privind bugetul DNA, privind nevoia de a ne ajuta în ceea ce priveşte resursele umane şi discuţiile privind sediile de care parchetele au nevoie. Am profitat de situaţie pentru a-i aduce pe masa toate acele sesizări, pentru a îi arăta atacul masiv la care este supus sistemul judiciar din partea inculpaţilor şi a persoanelor pe care le cercetăm şi am depus, în copie, toate demersurile instituţionale”, a mai spus procurorul şef al DNA.

În ceea ce priveşte locul în care s-ar afla Sebastian Ghiţă, Laura Codruţa Kovesi a declarat : „Nu pot să vă confirm în acest moment niciun fel de informaţie. În acest caz noi am dispus măsura controlului judiciar, am instituit obligaţia de a nu părăsi ţara, am dispus efectuarea unei supravegheri operative. Toate aceste măsuri trebuia implementate şi aduse la îndeplinire de către structurile MAI, răspunsul în acest moment trebuie să îl dea MAI, cum a reuşit să scape de filaj. Noi am luat măsuri de precauţie. Este o măsură dispusă de procurorul de caz pe baza informaţiilor pe care le avea”.

În una dintre înregistrările pe care fostul parlamentar le-a făcut, acesta susţine că aducerea lui Nicolae Popa din Indonezia s-a făcut cu un avion plătit de o firmă privată. Întrebată cum a fost adus Nicolae Popa în România, Kovesi a declarat: „S-a ocupat Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne. Vă rog să întrebaţi la ei”.

În timpul declaraţiilor un bărbat i-a strigat şefei DNA „Demisia!”.

Sebastian Ghiţă a fost pierdut, în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, de poliţiştii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta către casă de la un eveniment al SRI, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. La mai bine de o săptămână de la dispariţie, au apărut înregistrări în care Sebastian Ghiţă vorbea despre sistemul judiciar din România şi despre personaje cheie din justiţie, din SRI şi din mediul politic. Sebastian Ghiţă este judecat pentru dare de mită, folosire, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, şantaj, cumpărare de influenţă, dar şi de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, procurorii acuzându-l că ar fi coordonat o adevărată reţea în judeţul Prahova, oferind o „bucăţică de putere” publică într-o zonă de interes în schimbul asigurării protecţiei.