Klaus Iohannis şi Sevil Shhaideh se vor întâlni săptămâna viitoare

Preşedintele Klaus Iohannis şi Sevil Shhaideh au avut, joi, imediat după conferinţa de presă a şefului statului, o discuţie telefonică, fiind sunată de preşedinte, cei doi urmând să aibă o întâlnire tete-a-tete la începutul săptămânii viitoare, au precizat surse politice.

De altfel, liderul PSD, Liviu Dragnea, a menţionat joi că Shhaideh va merge la o discuţie cu preşedintele Iohannis dacă va fi chemată, noteaz[ Mediafax.

”Categoric. Eu nu îmi aduc aminte să fi fost vreo desemnare de prim-ministru fără ca înainte preşedintele de la vremea respectivă să aibă o discuţie serioasă cu cel pe care vrea să îl desemneze. Eu aici nu am probleme cu preşedintele, am probleme doar pentru faptul că se întârzie desemnarea. Şi sunt zile pe care le puteam folosi. Categoric vor avea o discuţie clară despre ceea ce are de gând să facă, despre cum vede guvernarea. Ceea ce nu cred că pot discuta este despre echipa guvernamentală”, a spus liderul PSD.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că, dacă a fost sunată Sevil Shhaideh de șeful statului, a fost o discuție între cei doi iar el nu o să o întrebe ce au vorbit, pentru că a fost o discuție privată.

„Dacă a fost sunată (Sevil Shhaideh — n.r.) de președintele Klaus Iohannis a fost o discuție între ei doi și eu, chiar dacă a fost sunată, nu o să o întreb ce au discutat, pentru că mi se pare corect ca o discuție privată să rămână o discuție privată”, a spus Dragnea, la România TV, întrebat dacă a vorbit cu Shhaideh și dacă aceasta i-a spus că a fost sunată de șeful statului.

Dragnea a adăugat că pentru Sevil Shhaideh fostul premier Victor Ponta a cerut aviz de la SRI atunci când a fost numită secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, dar și ministru, iar răspunsul a fost favorabil în ambele situații.

Liderul PSD a spus că începe să creadă că prezența de joi a președintelui PMP, Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni, a schimbat ceva în atitudinea lui Klaus Iohannis iar acesta a amânat desemnarea premierului, noteazî Agerpres.

„Nu cred că Traian Băsescu în viața lui a făcut vreodată bine, dar rău poate face. Îmi pare rău că președintele României s-a lăsat influențat de Traian Băsescu, dacă este corect raționamentul meu. (…) Sper că această amânare nu este un refuz. Este într-adevăr greu de explicat, au apărut tot felul de zvonuri în ultimele ore, dar aștept să mai treacă o zi, două, poate aflăm mai multe informații, poate reușim să ne dăm seama exact ce stă în spatele acestei amânări. Recunosc că nu mă așteptam”, a încheiat Dragnea.