Klaus Iohannis declară că o Europă cu mai multe viteze ar putea duce la scindare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, după reuniunea Consiliului European, că a explicat liderilor UE că o Europă cu mai multe viteze nu este o soluţie bună şi că, „in extremis”, ar putea duce la scindarea Uniunii, în contextul discutiilor referitoare la Declaraţia care va fi adoptată la Roma şi care a fost pregătită într-o primă formă.

„Cu toţii – 27 – ne-am referit la acest text propus. Contrar aşteptărilor multor analişti nu s-a discutat viitorul UE, ci s-a discutat textul care va fi cu siguranţă la Roma, un text care subliniază realizările Uniunii de până acum, arată nivelul de ambiţie pentru viitor. În ansamblu, ne dorim un text pozitiv care ne dă curaj să continuăm în Uniunea Europeană. Nu s-a putut discuta despre ambiţiile de viitor şi fără a avea mici menţiuni legate de felul cum vedem noi cu toţii viitorul Uniunii Europene, iar în acest context am explicat colegilor şi colegelor de ce o Europă cu mai multe viteze nu este o soluţie bună, dimpotrivă, este o soluţie care, in extremis, ar putea chiar să ducă la scindarea Uniunii Europene”, a afirmat Iohannis, potrivit Agerpres.

Potrivit şefului statului, în continuare, liderii europeni se vor concentra pe textul care va fi semnat la Roma, după care vor urma discuţiile referitoare la Carta Albă prezentată de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

„Vom încerca într-un an, maximum doi ani să conturăm felul în care vedem noi cu toţii împreună viitorul Uniunii Europene”, a spus Iohannis.

”Europa în mai multe viteze e o realitate, însă nu trebuie să ne facem un obiectiv din asta”

Preşedintele Klaus Iohannis a mai spus, răspunzând la o întrebare, că ”Europa în mai multe viteze este o realitate”, însă ”nu trebuie să ne facem un obiectiv din asta”.

”Nu trebuie să ne temem de proiecte la care se lucrează în viteze diferite”, a spus Iohannis, care a dat drept exemplu proiectul procurorului european, pentru care România a semnat, chiar dacă alte state din UE nu au făcut acest lucru.

”Fenomenul migraţiei încă există, dar avem niveluri care nici nu se mai compară cu ce am avut în 2015”

Preşedintele Iohannis a declarat că, în cadrul consiliului, s-au purtat discuţii pe tema migraţiei, unde consensul este că, deşi fenomenul persistă, nivelurile sunt sub cele din 2015, dar UE trebuie să continue să sprijine ţările de origine, cu accent pe Africa.

„S-a discutat un pic şi despre migraţie, unde putem să constatăm că avem niveluri care nici nu se mai compară cu ce am avut în 2015, însă fenomenul există. Trebuie mult mai bine controlat şi toţi cei prezenţi am fost de acord că un lucru esenţial este sprijinul şi ajutorul care trebuie acordat ţărilor de origine”, a spus preşedintele, potrivit news.ro.

El a precizat că liderii Uniunii au discutat despre migraţia din Africa, un continent care devine „încet, dar sigur”, o sursă majoră de migraţie.

Iohannis, despre reapariţia tensiunilor interetnice în Balcanii de Vest

O altă temă foarte importantă a fost cea privind situaţia din Balcanii de Vest, unde există îngrijorări cu privire la reapariţia tensiunilor interetnice.

„Faptul că acolo au reapărut foarte multe probleme ne îngrijorează şi cu toţii am discutat felul în care putem să ne implicăm pentru a contribui la rezolvarea problemelor din zonă – şi sunt destul de multe probleme. Calea diplomatică este, evident, cea mai la îndemână, dar şi calea ajutoarelor de dezvoltare trebuie mai bine explorată”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a participat, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de primăvară, premergător întâlnirii celor 27 de lideri UE din Italia, pentru aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma.