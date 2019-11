Klaus Iohannis a făcut faţă tirului de întrebări puse de cei 9 ziarişti

Iohannis: Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Lupta anticorupţie continuă şi am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele pesediste

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, la începutul dezbaterii electorale organizate în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, că nu există teme aranjate şi îşi prezintă un scurt bilanţ al mandatului, inclusiv al relaţiei cu PSD, despre care afirmă că s-a dovedit extrem de ostil.

Jurnaliştii care au participat cu drept de a pune întrebări au fost Ramona Avramescu, Clarice Dinu, Moise Guran, Ion M. Ioniţă, Cristian Leonte, Silviu Mănăstire, Cristian Pîrvulescu, Cristina Şincai şi Radu Tudor.

Despre independenţa justiţiei

”Aş fi putut să merg în CSM şi să încerc să impun un anumit punct de vedere, să fac presiuni publice asupra sistemului de justiţie. Chiar cred în independenţa justiţiei şi m-am abţinut de la toate aceste lucruri. Dacă în interiorul sistemului de justiţie au existat abateri, acestea trebuie lămurite în CSM fără preşedinte. Faptul că am dreptul că merg acolo şi să iau parte nu înseamnă că am drept de vot. Nu putem să punem în balanţă drepturile omului contra independenţei justiţiei”, a declarat Iohannis.

“Eroul alegerilor nu este candidatul”

“Vorbim despre un tur 2 între candidatul Klaus Iohannis care a fost preşedinte şi o candidată care reprezintă un PSD nereformat, nedemocratic, care a guvernat împotriva românilor şi sunt convins că mulţi dntre cei care nu şi-au format o părere şi-o vor forma în zilele următoare. (…) Eroul alegerilor nu este candidatul, este alegătorul cu ştampila de vot în mână şi îi invit pe toţi românii să devină campioni în turul 2 mergând la vot”, a spus Iohannis.

Despre referendum şi ieşirea în stradă

“Se vede destul de bine că am amânat referendumul până în momentul în carec am considerat că o convocare produce efecte maximale, cred că a produs. (…) În afară de faptul că am alungat elefanţii din şedinţa de Guvern, că am coborât între demonstranţi, am mai făcut lucruri prevăzute în Constituţie şi cred că le-am făcut destul de bine. Am retrimis legile justiţiei în Parlament, le-am trimis la CCR, am cerut punct de vedere de la Comisia de la Veneţia, am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei, din măsurle introduse de PSD în legile justiţiei. Nu sunt perfecte, sunt în vigoare, la un moment dat au trebuit promulgate fiindcă mi s-au terminat atribuţiile constituţionale. Voi avea grijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni şi după alegerile parlamentare, când sunt sigur că vom avea o altă majoritate, voi repara ce a mai rămas de reparat din legile justiţiei..

Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare, lupta anticorupţie continuă şi am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele pesediste”, a fost răspunsul preşedintelui în exerciţiu la una dintre întrebări.

Iohannis şi-a făcut un bilanţ

“Am venit în această poziţie acum cinci ani şi am spus că vreau să fiu preşedintele care face altfel de politică, adică să generez soluţii, să generez abordări comune, echitabile, agreate cu toţi partenerii instituţionali, pentru a atinge câteva obiective foarte importante pentru a satisface nevoia de securitate, pentru a avea o reprezentare externă, pentru a întâri poziţia în plan internaţional, pentru a consolida statul de drept, dar am întâlnit un PSD puternic ostil care, după 2016, a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toţi în haos. A aruncat România în haos pentru a salva câţiva penali. PSD a dorit să acapareze şi să distrugă, nu doar statul de drept, ci şi marile sisteme şi a făcut-o într-un fel foarte perfid.

M-am opus acestor demersuri, m-am opus încercărilor PSD-iste de a acapara întreg statul român, folosind instrumentele Constituţiei. Şi de multe ori am avut succes”, a declarat Klaus Iohannis la începutul dezbaterii din Aula “Carol I” a BCU Bucureşti.

Iohannis: Aş comunica mai mult

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la un posibil regret pe care îl are în acest mandat şi ce ar îmbunătăţi într-un al doilea mandat la Cotroceni, că ar comunica mai mult.

„Aş comunica mai mult, poate partea de comunicare nu a ajuns la nivelul optim şi aici cu siguranţă vom căuta cele mai bune abordări. Eu sunt decis să comunic mai intens şi feedback-ul românilor va fi mai uşor de citit pentru mine”, a spus Klaus Iohannis. Şeful statului a fost criticat, în special în timpul campaniei, că a refuzat dialogul cu contracandidaţii săi.

Politica externă

“Locul nostru, al României, este în spaţiul euro-atlantic, acolo aparţinem noi. Punct. Trebuie să observăm că există şi alte state cu care putem să avem interese economice. Cu China putem să avem schimburi economice, dar nu ne considerăm parte din spaţiul de valori promovat de ei, nu avem obligaţii venite din istorie faţă de ei, avem obligaţia de a pune în practică dorinţa românilor de a fi parte din lumea euro-atlantică. Nu trebuie să mergem prea departe în zona colaborării cu state din Asia, de exemplu, Valorile de care ţinem sunt cele europene”, a spus Iohannis referitor la politica externă. El s-a referit şi la legea offshore şi Ordonanţa 114.