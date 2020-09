Kelemen Hunor îşi doreşte ca sătmărenii să voteze pentru continuitate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Satu Mare că îşi doreşte ca în municipiile Satu Mare şi Carei, precum şi la Consiliul Judeţean Satu Mare, sătmărenii să opteze pentru continuitate şi după alegerile din 27 septembrie.

”Acum 4 ani la Satu Mare am promis câteva lucruri simple. Am promis că domnul Kereskényi va fi primarul tuturor sătmărenilor, primarul care va mişca lucrurile. După 4 ani de zile am reuşit să realizăm ce am promis, nu au fost niciodată atâtea investiţii în infrastructură în Satu Mare, în ridicarea calităţii vieţii sătmărenilor. Gábor a reuşit în aceşti 4 ani să facă mult mai mult decât alţi primari care au condus în trecut oraşul, mai mult decât alţi primari de municipii din România. E nevoie de continuitate!”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR mizează pe continuitate şi la Consiliul Judeţean Satu Mare, acolo unde preşedintele Csaba Pataki ”îşi face treabă, fără gălăgie”. În schimb, Kelemen Hunor, îşi doreşte o schimbare în Tăşnad, un oraş care a regresat în ultimii ani. ”La Tăşnad a venit momentul schimbării, aici se poate face un oraş turistic atractiv. Dar este nevoie de o schimbare la Tăşnad, unde trebui un alt ritm şi o dezvoltare durabilă. Vedeţi cum se dezvoltă Careiul, un municipiu aflat la o distanţă mică faţă de Tăşnad, dar unde vedem realizări, vedem implicare din partea primarului. La Carei e nevoie de continuitate”, a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR s-a plâns că România a fost marcată în ultimii ani de instabilitate politică, cu schimbări dese de Guvern. “În 8 ani de zile am avut 10 guverne, am trăit o criză continuă. După alegerile locale şi parlamentare, România are nevoie de stabilitate politică. Degeaba avem la dispoziţie 80 de miliarde de euro, dacă nu vom avea stabilitate. În ultimii ani, pe infrastructură am cheltuit foarte puţini bani din fondurile europene. Dacă permanent schimbăm echipele, nu va exista dezvoltare”, a spus liderul UDMR. Preşedintele UDMR a făcut apel ca oamenii să meargă la vot. Kelemen Hunor a spus că dacă regulile sunt respectate, atunci în secţia de votare nu există un risc mai mare decât la cumpărături.

Candidatul UDMR la Primăria Satu Mare, Gábor Kereskényi, a afirmat că miza alegerilor locale este ca la conducerea municipiului să fie o echipă care să continue dezvoltarea oraşului. ”În campania electorală, m-am întâlnit cu mii de sătmăreni, care ne-au spus: Satu Mare, ţine-o tot aşa! Trebuie să alegem între o echipă bună cu rezultate şi personaje care în perioada 2012-2016 şi-au urmărit doar propriile interese, ori între candidaţi lipsiţi de experienţă sau care au demonstrat că sunt incompetenţi”, a declarat Gábor Kereskényi. La rândul său, candidatul UDMR Consiliului Judeţean Satu Mare, Csaba Pataki, a declarat că munca pe care a depus-o în ultimii 4 ani începe să-şi arate roadele.

”Ritmul în care s-au realizat unele investiţii nu a fost întotdeauna satisfăcător, dar diferenţele faţă de 2016 se văd cu ochiul liber. Avem contractaţi peste 300 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea judeţului”, a spus Csaba Pataki.